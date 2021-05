Der Mai zeigt sich in Franken bislang vor allem von seiner ungemütlichen Seite. Wann gibt es Aussicht auf höhere Temperaturen? Ein Blick auf die kommenden Tage zeigt: Auch am Wochenende bleibt es zunächst wechselhaft.

Am Freitag (21. Mai) ist der Himmel größtenteils stark bewölkt, vereinzelt kann es auch zu Regenschauern kommen.

Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Die Prognose für das Wochenende zeigt weiterhin wechselhaftes Wetter: Der Wetterochs erwartet ein Wechselspiel von Regenschauern und Zwischenaufheiterungen. Die Temperaturen bleiben am Samstag und Sonntag unter der 20-Grad-Marke und pendeln sich bei 15 bis 17 Grad ein.

Ein kräftiges Tief, dessen Kern am Freitag über Wales liegt, zieht bis Sonntag bis nach Südschweden. In Franken macht sich das mit am Wochenende teils böigem Wind bemerkbar. Dieser "dreht am Sonntag von Südwest auf West", schreibt der Wetterochs.

Der Montag beginnt freundlich und mit Sonnenschein. Erst im Laufe des Tages zieht der Himmel allmählich zu, in den Abendstunden wird erneut Niederschlag erwartet. Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 21 Grad erreicht.

Niedrige Temperaturen und Schauer auch kommende Woche erwartet

Schon ab Dienstag (25. Mai) sind wieder niedrigere Temperaturen in Sicht. Bis Freitag bleibt es bei maximal 17 Grad kühl, zudem hält das Schauerwetter an. Auch in den Nächten bleibt es kühl, die Temperaturen können auf bis zu drei Grad sinken.

