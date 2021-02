Staub aus der Sahara hat in Teilen Bayerns den Himmel in ein trübes Licht getaucht. "Wenn man in München rausschaut zum Beispiel, sieht es leicht gelb-rötlich aus", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag (6. Februar 2021). Und auch in Franken konnte man den gelblich verfärbten Himmel deutlich sehen.

Während im Norden Deutschlands Schneeschauer vorhersagt sind, leuchtet der Himmel im Süden gelb. Grund sei ein Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa. Die entstandenen Winde transportieren Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland. Bayern ist dem Sprecher des Wetterdienstes zufolge besonders von den Auswirkungen betroffen.

Normalerweise spricht man bei diesem Wetterphänomen von "Blutregen", weil der Saharastaub normalerweise von Niederschlägen begleitet wird. Aktuell ist es allerdings trockener Staub - ein viel selteneres Phänomen.

red/dpa