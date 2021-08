Franken aktualisiert vor 16 Minuten

Unwetter

Warnung vor Unwettern: Weite Teile Frankens am Montag von Starkregen betroffen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern. Nachdem es in Teilen Frankens bereits am Sonntag zu Gewittern und Regen gekommen ist, soll es am Montag in weiten Teilen der Region ähnlich aussehen.