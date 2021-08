Amtliche Warnung vor starken Gewittern am Sonntag (22. August 2021): Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagmorgen Warnungen vor starkem Gewitter in weiten Teilen Frankens herausgegeben. Örtlich könne es lebensgefährlichen Blitzschlag geben, wie der Wetterdienst mitteilt.

Vereinzelt könnten auch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der DWD ruft dazu auf, besonders auch herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Diese Regionen sind aktuell von der Warnung betroffen

Während in der Nacht auf Sonntag in einigen Regionen sogar vor schweren Gewittern (Warnstufe 3 von 4) gewarnt wurde, besteht am Morgen in folgenden Städten und Landkreisen Frankens eine amtliche Warnung vor starken Gewittern der Stufe zwei von vier: