Aktuelle Unwetterwarnungen für Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen?

Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich, und was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"? Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 22.09.2020, 14.12 Uhr: Warnung auf weiteren Landkreis ausgeweitet

Der Deutsche Wetterdienst weitet am frühen Dienstagnachmittag (22. September 2020) seine Unwetter-Warnung aus. Nun gilt sie auch für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4).

Update vom 22.09.2020, 13.45 Uhr: Unwetter-Warnung für den Raum Ansbach

Während in den meisten Teilen Frankens die Sonne scheint, warnt der Deutsche Wetterdienst am Dienstagnachmittag in einer fränkischen Region vor starkem Gewitter. Betroffen ist der Landkreis und die Stadt Ansbach in Mittelfranken.

Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter über das Gebiet. Dabei kann es auch zu Starkregen und Windböen kommen. Die Warnung gilt vorerst bis 15.00 Uhr mit der Warnstufe 2 von 4.

Update vom 31.08.2020, 18.20 Uhr: Starkregen in Unterfranken am Montagabend

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montagabend erneut vor Starkregen. Die Warnung (Stufe 2 von 4) gilt für folgende Regionen:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Achtung: "Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich", meldet der DWD.

Update vom 31.08.2020, 13 Uhr: DWD warnt erneut vor Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Montag erneut vor Starkregen. Es kann wegen des örtlich auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Warnung vor Starkregen (Stufe 2 von 4) gilt am frühen Nachmittag für folgende Landkreise:

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

