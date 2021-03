In den letzten Tagen gab es vermehrt Hinweise auf angebliche Handwerksfirmen, die überwiegend älteren Menschen Handwerkerleistungen zu überteuerten Preisen anbieten. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt in einer Pressemitteilung vor bundesweit agierenden Betrügern, die erfahrungsgemäß im Frühling mit ihren unseriösen Aktivitäten beginnen. Auch Mitbürger aus Franken sollten gewarnt sein und sich an den Verhaltenstipps der Polizei orientieren, um den Betrügern nicht zum Opfer zu fallen.

Die Polizei beschreibt die Masche wie folgt: Vermeintliche Handwerker gehen gezielt und ungefragt auf Hausbesitzer oder Bewohner zu und geben an, dass an ihren Häusern, Garagen oder Anbauten dringende Handwerksarbeiten, wie beispielsweise Dachsanierungen, durchgeführt werden müssten. Durch den Hinweis eines möglichen Asbestbefalls der vorhandenen Baustoffe versuchen sie bei den Opfern Angst auszulösen.

Vorsicht vor betrügerischen Handwerkern: Dieser Masche fallen viele zum Opfer

Außerdem vermitteln die Täter durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Maßnahmen dringend erforderlich seien. Im Gegenzug bieten sie ihre sofortige Hilfe an, zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Teilweise begannen die angeblichen Handwerker während des ersten Gesprächs ohne Arbeitsvergabe mit der Arbeit, um die Geschädigten noch zusätzlich unter Druck zu setzen. Jedoch sollten die nicht nur bei betrügerischen Handwerkern aufpassen: Immer wieder geben sich Betrüger als Mitarbeiter von der Firma Microsoft aus, um den Zugriff auf fremde Computer zu erhalten und somit an sensible Daten zu gelangen.

Gängige Zunftzeichen an Kleidung und Fahrzeug, zum Beispiel des Dachdeckerhandwerks, sollten den Geschädigten den falschen Eindruck vermitteln, dass es sich bei Handwerkern um Arbeiter eines seriösen Fachbetriebs handelt. Durch das aufdringliche und dreiste Vorgehen sind die Bewohner schnell verunsichert und stimmen verängstigt den angeblichen Sanierungsarbeiten zu.

Diese Reparaturen werden jedoch dann in vielen Fällen nur unsachgemäß durchgeführt. Bei der meist unfachmännisch durchgeführten Arbeit können gesundheitsschädliche Schadstoffe freigesetzt werden. Die Täter nehmen hierbei mögliche Gesundheitsgefährdungen aller Beteiligten in Kauf.

Nürnberger Kriminalpolizei warnt eindringlich vor derartigen Haustürgeschäften

Nach dem Abriss bieten die angeblichen Fachfirmen die ordnungsgemäße Entsorgung der zum Teil asbesthaltigen Dachplatten an. Jedoch werden sie von den Betrügern oftmals nicht fachgerecht entsorgt oder sogar einfach vor Ort liegen gelassen, was für weitere erhebliche Kosten für den Geschädigten sorgt.

Als wäre das nicht schon frech genug, fordern die Täter anschließend einen erheblich höheren als zuvor veranschlagten Preis. Um die geforderte Bezahlung einzutreiben, setzten sie die Auftraggeber massiv unter Druck. Die vermeintlichen Handwerker fordern sie auf, sofort Bargeld von der Bank zu holen und dort nichts über den Verwendungszweck zu erzählen.

Die Polizei warnt vor der Betrüger-Masche und bittet auch ältere Mitbürger über die Gefahr zu informieren. Durch derartige Haustürgeschäfte können nicht nur erhebliche Schäden, sondern auch Folgekosten entstehen. Betrüger geben sich aber nicht nur als Handwerker aus. Immer mehr Menschen werden auch von Telefonbetrügern kontaktiert.

Diese Verhaltenstipps sollten beachtet werden

Die mittelfränkische Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise, um die Bürger vor dem Betrug durch die angeblichen Handwerker zu schützen: