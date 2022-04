Zum Start in den April hatte der Winter in Franken ein echtes "Comeback" gefeiert - doch wie lange bleibt es noch so ungemütlich? Der Dienstag (5. April 2022) bleibt laut Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") erstmal noch bedeckt, zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) maximal zwischen 6 und 11 Grad.

Am Mittwoch kann es zwar weiterhin gelegentlich regnen, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Der DWD rechnet vor allem im nördlichen Franken mit einzelnen Schauern. Dank der Sonne wird es ein wenig wärmer, mit Höchsttemperaturen zwischen 11 und 17 Grad. Durch teils starke bis stürmische Böen kann es sich jedoch kühler anfühlen.

Vom Winter-Comeback zum verfrühten Sommer: So wird das Wetter in Franken

Ein "für April ungewöhnlich intensives Tief" bringt laut Ochs am Donnerstag eine Kaltfront zu uns. Zum Abend hin soll der Regen immer häufiger und stärker werden. Dazu kommen teils schwere Sturmböen, wie auch der DWD vorhersagt.

Am Freitag ist der Endspurt für das kalte Wetter angesagt: Die Experten rechnen mit ergiebigen Niederschlägen, zeitweise kann der Regen zu Schnee übergehen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. Samstag wird es dann wechselnd bewölkt, vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Da Niederschlagsmengen von bis zu 65 Litern pro Quadratmeter erwartet werden, ist gebietsweise Hochwasser möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 9 Grad.

Erst am Sonntag setzt sich endlich wieder ein Hoch durch, wie Ochs vorhersagt. Es wird sonniger, die Temperaturen steigen erstmal nur auf maximal 11 Grad. In der nächsten Woche wird es dafür schon richtig sommerlich bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad - insgesamt macht der April also seinem Namen alle Ehre.