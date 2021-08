Unwetter-Warnung für Franken: Am Dienstag (03. August 2021) warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern und Starkregen, speziell in Teilen des westlichen Frankens. Ab dem späten Vormittag sind Gewitter und eng begrenzter Starkregen mit 25 bis 40 Litern pro Quadratmetern in der Stunde zu erwarten.

Hinzu kommen Hagel und heftige Sturmböen bis zu 85 Kilometern pro Stunde. In der Nacht zum Mittwoch (04. August 2021) ziehen weiterhin teils kräftige Regenschauer und Unwetter über Franken, nach Mitternacht klingen diese in leichten bis mäßigen Regen ab. Die Temperaturen kühlen runter auf 14 bis 9 Grad.