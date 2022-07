Erneut gipfelten die hohen Temperaturen in schwere Gewitter. Am Montagabend waren nahezu alle Kreise und Städte in Franken davon betroffen. In weiten Teilen Bambergs fiel fast zeitgleich der Strom aus. Ob es Zusammenhang zu einem Gewitter besteht, ist aktuell noch unklar.

In der Nacht und am Morgen danach gibt es erste Meldungen über die Folgen der Unwetter in unserer Region. Die Bildagentur News5 meldet Schäden aus dem Landkreis Bamberg, auch aus dem südlichen Mittelfranken melden Feuerwehren umgestürzte Bäume. So postete zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Solnhofen ein Video einer Einsatzfahrt auf Facebook.

Unwetter über Franken: Erste Bilanz - Konzert muss unterbrochen werden

"Die Wetterlage war relativ trocken und schwül", sagt Thomas Renner, Kreisbrandrat im Landkreis Bamberg im Interview mit News5. eine Gewitterfront traf dann am frühen Abend unter anderem die Gemeinden Burgebrach, Strullendorf und Heiligenstadt.

Die sorgte innerhalb kurzer Zeit für zahlreiche Einsätze. Laut Renner soll es sich dabei um etwa 70 bis 80 Einsätze handeln. "Es geht um abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume auf Hausdächern. Bäumen auf Fahrzeugen und so weiter", schildert er bei einem Einsatz die Lage am Abend.

"Das ist wieder einmal etwas Außergewöhnliches", fügt der Kreisbrandrat an. Denn: "Seit letzter Woche hatten wir es mit Flächen- und Waldbränden zu tun". Jetzt, zwei Tage später, befinde sich die Feuerwehr in einer ganz anderen Situation, "im Bereich der Starkwetter-Ereignisse mit einem großen Wind-Ereignis."

Auch das Fichtelgebirge wurde am Abend von einem Gewitter heimgesucht. So musste das Konzert von Chris de Burgh auf der Luisenburg am Abend unterbrochen werden. Das melden Zuschauer des Konzerts.