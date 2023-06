Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erweitert am Donnerstag fast stündlich seine Unwetterwarnungen für zahlreiche Regionen für Franken, wie inFranken.de berichtet. Besonders Mittelfranken ist von der angespannten Wetterlage voll getroffen worden. So berichtet unter anderem die Deutsche Presse-Agentur (dpa) von überfluteten Straßen und Blitzeinschlägen. Auch die Nürnberger Feuerwehr informiert auf ihrem Twitter-Kanal über zahlreiche Einsätze.

Immerhin, dem Polizeipräsidium wurden laut Bericht und nach Angaben eines Sprechers zunächst keine Verletzten gemeldet. Allerdings seien im Südosten von Nürnberg und am Plärrer, Ampeln und der Straßenbahnverkehr ausgefallen.

Feuerwehr Nürnberg spricht von 200 Einsatzstellen - Blitz sorgt für Brand in Fürth

Die Feuerwehr schrieb zwischenzeitlich von rund 200 Einsatzstellen. Inzwischen hätte sich die Lage aber wieder etwas entspannt. Ursache für den Ausfall der Ampeln sei vermutlich ein Blitzeinschlag in einen Stromkasten gewesen.

Blitze schlugen, so heißt es weiter, auch in Häuser ein. In Cadolzburg (Landkreis Fürth) brannte deshalb der Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag zunächst an. Beim Kirchentag in Nürnberg sei alles in Ordnung, hieß es im Tweet der Feuerwehr.

Insgesamt gibt es vom DWD aber noch keine komplette Entwarnung. Es muss weiter örtlich mit Unwettern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen gerechnet werden. Erst in der Nacht zu Freitag sollten die Schauer und Gewitter dann nachlassen.