Unwetter in Mittelfranken: Kuh droht zu ertrinken - zerstörte Dächer, umgestürzte Bäume

Der lang ersehnte Regen, der Abkühlung mit sich bringt, kam in manchen Regionen stärker als gedacht. InFranken.de warnte bereits früh am Tag vor Stürmen, Gewittern und Regenfällen. Hart getroffen hat es Mittelfranken.

Dort sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr derzeit im Dauereinsatz. Nach Temperaturen über 30 Grad und schwülwarmen Wetter kam es am Dienstag (11.08.2020) in ganz Mittelfranken zu heftigen Sommergewittern. Die Agentur News5 war in der Region unterwegs und hat Impressionen und Stimmen eingefangen.

Kuh droht auf Weide zu ertrinken: Starkes Unwetter in Fürth

In Clarsbach, einem Ortsteil von Roßtal (Lkr. Fürth), erwischte es den Bauernhof von Familie Sippel besonders heftig. "Der Nussbaum ist kaputt, zwei Zwetschgenbäume kaputt, von der Fichte ist die Spitze abgebrochen, vom Stalldach sind die Ziegel runter und hinten ist alles voller Wasser. Da war ein Kalb in dem Wasser drinnen", erzählt Bäuerin Anneliese Sippel völlig aufgelöst.

Die Schauer, die innerhalb kürzester Zeit eine Unmenge an Wassermassen mit sich gebracht hatte, überschwemmte eine Weide, auf der die Rinder standen. Die Feuerwehr rückte an, um die überflutete Weide von Familie Sippel abzupumpen, da eine Kuh drohte zu ertrinken. "Eine Kuh hat zu ertrinken gedroht. Konnten die Kuh durch Abpumpen von dem Bereich noch retten. Das war ganz knapp", erklärt Frank Stegmann von der Feuerwehr. Nur noch der Kopf des Tieres hatte aus dem Wasser geschaut. Auch das Wohnhaus blieb nicht vom Unwetter verschont: "Ein Ziegel ist durch die Fensterscheibe ins Haus geflogen", so Sippel gegenüber News5.

Ebenfalls stürzte ein massiver Baum in der Ortsmitte von Clarsbach um. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun den riesigen Baum zu zerschneiden und auf Seite zu schaffen. Sippel hatte sich während des heftigen Unwetters im Lager versteckt, bis sich das Wetter wieder beruhigt hatte. "Ich bin sehr dankbar, dass ich beschützt worden bin, das keinem Menschen was passiert ist", so die Bäuerin.

Sprudelnde Gullys und überflutete Straßen in zwei mittelfränkischen Landkreisen

In der Ortsdurchfahrt Gerhardshofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) konnten die Gully die plötzlichen Wassermassen nicht mehr aufnehmen und sprudelten über. Dabei wurde die Straße geflutet. Ebenfalls wurde die Ortsdurchfahrt in Neundorf, einem Ortsteil der Gemeinde Aurachtal (Landkreis Erlangen-Höchstadt), geflutet.

Auch in der Erlanger Stadtmitte wurden zahlreiche Straßen geflutet. Eine Unterführung stand komplett unter Wasser. Ein Auto schaffte es nicht mehr durch die Wassermassen und blieb in der Unterführung stecken. Die Feuerwehr ist derzeit im Dauereinsatz. Allein in Erlangen hat die Feuerwehr noch rund 230 offene Einsätze zu bewältigen.