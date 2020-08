Unwetter in Franken: DWD warnt vor Starkregen und Gewittern

Aktuelle Unwetterwarnungen für Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen?

Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"? Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 14.08.2020, 14.00 Uhr: Starke Gewitter ziehen über Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt neben Starkregen nun auch vor starkem Gewitter. Betroffen ist davon hauptsächlich die Region Mittelfranken. In den folgenden Landkreisen gilt die Unwetterwarnung:

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Stadt und Kreis Würzburg

Die Warnung gilt vorerst bis 15 Uhr. Im Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sowie in der Stadt und im Landkreis Würzburg wird außerdem weiterhin vor Starkregen gewarnt.

Update vom 14.08.2020, 10.10 Uhr: Starkregen-Warnung auch für Mittelfranken

Der Wetterdienst hat seine amtlichen Warnungen vor Starkregen ausgeweitet. Jetzt ist auch Mittelfranken betroffen: Laut DWD kann es in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zu Starkregen kommen.

Darüber hinaus kann auch in den Landkreisen Kronach und Kulmbach Platzregen auftreten. Sämtliche Warnungen gelten bis ca. 15 Uhr. Die Warnmeldungen von 8.50 Uhr sind weiterhin gültig.

Update vom 14.08.2020, 8.50 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor Starkregen in Teilen Frankens

Autofahrer aufgepasst: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagvormittag (14. August 2020) mehrere amtliche Warnungen vor Starkregen ausgegeben. Diese gelten für Teile Ober- und Unterfrankens und voraussichtlich bis 15 Uhr. Betroffen sich folgende Regionen in Franken:

Oberfranken:

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Unterfranken:

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich, warnt der Wetterdienst.

Update vom 13.08.2020, 13.23 Uhr: Starke bis schwere Gewitter in Teilen Frankens

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auch am Donnerstagmorgen eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Die Warnung der Stufe zwei von vier gilt für folgende Städte und Landkreise:

Kreis Miltenberg

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Landkreis Ansbach

Stadt und Landkreis Bamberg

Kreis Haßberge

Stadt und Landkreis Bayreuth

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Kronach

Stadt und Kreis Coburg

Stadt und Landkreis Hof

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis Nürnberger Land

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

In einigen Kreisen galt zeitweise sogar die zweithöchste Warnstufe (drei von vier), diese wurde jedoch wieder aufgehoben. Die Unwetterwarnung gilt vorerst noch bis in den späten Nachmittag.

Update vom 12. 08.2020, 14.30 Uhr: Starke Gewitter in Oberfranken erwartet

Mit der extremen Hitze steigt auch das Gewitterrisiko in Franken. Bereits gestern richteten Hitzegewitter große Schäden an, besonders in Mittelfranken. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst in Oberfranken vor starken Unwettern.

Die folgenden Landkreise sind betroffen:

Stadt und Kreis Hof

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Update vom 11.08.2020, 20.45 Uhr: Unwetter-Warnungen verlängert

Der DWD hat seinen Unwetter-Warnungen für Franken verlängert. In folgenden Regionen gilt am am späten Abend Warnstufe 2 von 4 - es wird vor starken Gewittern gewarnt:

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Haßberge

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Bad Kissingen

Kreis Roth

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Update vom 11.08.2020, 19.45 Uhr: Gewitter-Warnungen für weitere fränkische Regionen

Die Gewitter lassen noch nicht nach. Aktuell hat der Deutsche Wetterdienst weitere Warnungen veröffentlicht, dieb bis voraussichtlich 21 Uhr gelten.

Hier gilt Warnstufe 3 von 4 (schwere Gewitter):

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Würzburg

Hier gilt Warnstufe 2 von 4 (starke Gewitter):

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kronach

Update vom 11.08.2020, 19.10 Uhr: Gewitter-Zellen ziehen über Franken hinweg - weiterhin Warnstufe 3 von 4

Es blitzt und donnert weiterhin über Franken - Gewitterzellen ziehen über die Region. Aktuell besonders betroffen sind folgende Kreise, in denen die zweithöchste Warnstufe vor schweren Gewittern gilt (Stufe 3 von 4):

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Aschaffenburg

In diesen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4):

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Miltenberg

Sämtliche Warnungen gelten voraussichtlich bis 20 Uhr.

Update vom 11.08.2020, 17.20 Uhr: Zweithöchste Warnstufe gilt in weiteren Kreisen

Für folgende fränkischen Landkreise wurde soeben die zweithöchste Warnstufe vor schweren Gewittern ausgerufen (Stufe 3 von 4):

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät dazu, alle Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden.



Update vom 11.08.2020, 16.40 Uhr: Warnstufe erhöht - weitere Regionen betroffen

Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnstufe für bestimmte fränkische Regionen erhöht: In folgenden Kreisen gilt nun die zweithöchste Warnstufe (3 von 4). Es wird vor schweren Gewittern gewarnt, der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden.

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Roth

Außerdem gelten jetzt auch Unwetterwarnungen für Kreis und Stadt Aschaffenburg und den Kreis Main-Spessart (jeweils Stufe von 2 von 4 - starke Gewitter).

Update vom 11.08.2020, 16.05 Uhr: Amtliche Gewitter-Warnungen in allen drei fränkischen Bezirken

Auch für Dienstagnachmittag hat der DWD zahlreiche amtliche Unwetterwarnungen ausgegeben: Der Deutsche Wetterdienst warnt in folgenden fränkischen Regionen vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4):

Oberfranken

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Hof

Unterfranken

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Miltenberg

Kreis Haßberge

Mittelfranken

Kreis Nürnberger Land

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Update vom 10.08.2020, 18.35 Uhr: Jetzt auch Unter- und Mittelfranken betroffen

Auch am frühen Montagabend warnt der DWD vor Unwettern in der Region - nun erwischt es nicht mehr nur Oberfranken, sondern auch Mittel- und Unterfranken.

In diesen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern (Warnstufe 2 von 4):

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Nürnberg Land

Kreis Wunsiedel

Kreis und Stadt Hof

Update vom 10.08.2020, 16.30 Uhr: Wetterdienst mit neuen Warnungen am Nachmittag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat weitere Unwetterwarnungen für Franken ausgegeben bzw. die bestehenden Warnungen verlängert. Aktuell ist vor allem Oberfranken betroffen.

In diesen Kreisen gilt die zweithöchste Warnstufe. Der DWD warnt vor schwerem Gewitter und rät dazu, einen Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden:

Kreis Wunsiedel

Kreis und Stadt Bayreuth

In folgenden Regionen wird am späten Nachmittag vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) gewarnt:

Kreis und Stadt Hof

Kreis Hof

Kreis Nürnberger Land

Update vom 10.08.2020, 12.30 Uhr: Hitze-Gewitter in Oberfranken: Für diese Regionen wird gewarnt

Das heiße Wetter bringt auch zu Beginn der Woche wieder Unwetter nach Franken. In den folgenden Regionen in Oberfranken warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern:

Stadt und Kreis Hof

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Kulmbach

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Die Unwetterwarnung gilt in allen betroffenen Landkreisen vorerst bis 14.00 Uhr.

Update vom 09.08.2020, 15.30 Uhr: Wieder Hitze-Gewitter in Franken - diese Regionen sind betroffen

Auch am Sonntag kann es zu Gewittern in Franken kommen. Wie schon am Samstag ist Unterfranken von den Gewittern betroffen, am Abend aber auch immer mehr Regionen in Oberfranken.

Konkrete Warnungen des DWD liegen vor für folgende Landkreise:

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Main-Spessart

Kronach

Kulmbach

Coburg (Stadt & Kreis)

Hof (Stadt & Kreis)

Laut DWD können dort lokal starke Gewitter (Stufe 2 von 4) auftreten. Die Warnungen gelten ab Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden.

Update vom 08.08.2020, 18.40 Uhr: Erste Gewitter treffen Franken: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst

Die Hitze der letzten Tage fordert ihren Tribut. Bereits am Samstagabend kann es in Franken zu starken Gewittern kommen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Konkrete Warnungen liegen für den Landkreis Rhön-Grabfeld in Unterfranken vor. Hier wird vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) gewarnt. Die Gefahr von Hitzegewittern steigt allmählich von Tag für Tag. Es kann also sein, dass es am Sonntag noch mehr Regionen in Franken erwischt.

