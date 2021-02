Aktuelle Unwetterwarnungen für Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen?

Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich, und was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"? Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 06.02.2021, 13 Uhr: DWD gibg amtliche Warnung vor Sturmböen aus

In Teilen Frankens wird es am Samstagabend nicht nur glatt, sondern auch stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) in höheren Lagen. Es kann Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h geben. Betroffen sind folgende Landkreise:

Bayreuth

Hof

Wunsiedel

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Update vom 06.02.2021: Glatteis in Franken am Samstag und Sonntag

Der Deutsche Wetterdienst informiert aktuell über Glatteis am Samstagabend und Sonntag. Ab Samstagabend ziehen aus Süden langanhaltende und teils kräftige Niederschläge auf. Diese gehen zunehmend von Schneefall in gefrierenden Regen über. Bis zum Sonntagabend muss verbreitet mit Glatteis auf Straßen und Wegen gerechnet werden. Es kann zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen. Zudem besteht die Gefahr von Eisbruch.

In der Meldung des DWD heißt es weiter, dass dies eine Vorabinformation ist - die genauen Regionen stehen noch nicht fest. Bisher sieht es danach aus, dass das nördliche Oberfranken sowie das nördliche Unterfranken besonders betroffen sein dürften. Dort wird auch leichter Schneefall gemeldet.

Quellen des Unwetter-Tickers von inFranken.de:

Symbolbild: Aktuell gibt es Vorabinformationen zu Glatteis in einigen Regionen Frankens. Außerdem kann es zu Sturmböen in Teilen Frankens kommen. Welche Landkreise und Städte genau betroffen sind, erfahren Sie im Unwetter-Ticker von inFranken.de.Symbolfoto: S. Hermann & F. Richter/Pixabay.com