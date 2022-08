Vermisstensuche in Franken: Seit Montagabend (22. August 2022) wird ein 66-jähriger Mann vermisst, der sich derzeit orientierungslos an einem unbekannten Ort am Untermain aufhalten dürfte, meldet das Polizeipräsidium Unterfranken. Die Suche nach ihm verlief bisher ohne Erfolg. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Die Ehefrau des 66-jährigen Burkhard Pahlke meldete ihren Mann am Montag als vermisst. Die beiden machen derzeit gemeinsam Urlaub in Unterfranken. Sie war mit Bekannten und ihrem Ehemann, der an Demenz leidet, mit dem Zug unterwegs. Sie verloren sich jedoch auf der Strecke zwischen Dettingen und Aschaffenburg aus den Augen.

Mann am Untermain verschwunden: Wo ist Burkhard Pahlke?

Am Zielbahnhof in Aschaffenburg war der 66-Jährige plötzlich nicht mehr auffindbar. Die Polizei begann mit einer umfangreichen Suche. Bislang verlief diese allerdings erfolglos. Der 66-Jährige könne sich schwer orientieren und benötige daher dringend Hilfe, betont das Präsidium.

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,85 Meter groß und sehr schlank;

er hat graue Haare und einen grauen Bart;

er trägt ein Hörgerät;

er war zuletzt mit einem blau-weiß-karierten Hemd, einer Jeanshose und dunkelblauen Schuhen bekleidet;

außerdem hat er einen khakifarbenen Rucksack bei sich.

Wer den 66-Jährigen nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06021/857-2200 bei der Polizei Aschaffenburg oder unter dem Polizeinotruf 110 zu melden.

