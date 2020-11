Strahlend blauer Himmel, gelbes Herbstlaub - das erste Wochenende im Corona-Teil-Lockdown verleitet in Bayern zu Ausflügen und Spaziergängen. Tipp: Hier haben wir 10 schöne Herbstwanderungen in Franken für Sie zusammengestellt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Samstag Höchstwerte um die zehn Grad vorhergesagt. Damit waren die Temperaturen im Freistaat zwar herbstlich, es gibt aber reichlich Sonnenschein.

Am Sonntag wird das Wetter wieder weniger zur Bewegung an der frischen Luft einladen. Von Westen ziehen laut dem DWD dichtere Wolkenfelder über den Freistaat. Zeitweise scheint trotzdem die Sonne und am höheren Alpenrand kann es bis zu 15 Grad warm werden.

Wetter in Franken: Dominate Hochdruckgebiete und Minusgrade in der Nacht

In der kommenden Woche erwarten uns in Franken kalte Temperaturen und wenig Niederschläge. Vor allem die Hochdruckgebiete dominieren unser Wetter. Die Woche bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Nur der Donnerstag könnte uns etwas Regen bringen.

Während sich am Sonntag und Montag bis zum Mittag die Nebel- und Hochnebelfelder auflösen, erwartet uns am Dienstag ganztägig trübes Wetter. Das vermeldet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs.

"Bei klarem Himmel liegen die Temperaturen zwischen 11 Grad am Tag bis -5 Grad in der Nacht", meldet Ochs. Sobald sich Nebel und Hochnebel ausbreiten, liegen die Temperaturen zwischen +2 und +8 Grad.