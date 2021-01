Tagesausflüge in den Schnee: Polizei muss Straßen in Unterfranken sperren

Nach der Erstversorgung und Bergung zusammen mit der Bergwacht Oberbach und den Rettungssanitätern wurde er zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen. Der junge Snowboarder erlitt laut Erstdiagnose der behandelnden Notärztin eine Fraktur am rechten Ellenbogengelenk und am linken Handgelenk.

Die örtlichen Polizeidienststellen werden auch am Sonntag verstärkt präsent sein. Ein Hauptaugenmerk liegt neben der Einhaltung von Verkehrsregeln und Infektionsschutzbestimmungen auch auf der Wahrung des Naturschutzes. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals darum, am Sonntag wohnortnahe Ziele zu wählen und auf überregionale Ausflüge zu verzichten.