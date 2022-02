Orkantief "Zeynep": Wetter bleibt auch am Sonntag (20.02.2022) stürmisch

Das Wetter bleibt stürmisch: Das Orkantief "Zeynep" ist über Deutschland gebraust und hat sogar für Todesfälle gesorgt. Auch in Franken gab es zahlreiche Einsätze und Sturmschäden zu verzeichnen. Unmittelbar zuvor ist bereits das Sturmtief "Ylenia" über Franken hinweggefegt und hat für umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Zugstrecken sowie Stromausfälle gesorgt. Völlige Entwarnung ist auch nach den beiden Stürmen nicht angesagt - denn es bleibt auch am Wochenende stürmisch.

Orkan "Zeynep" zieht über Franken: Neue Sturmwarnungen für Sonntag

Sturm "Zeynep" hat Bayern am Freitagabend (18. Februar 2022) von Nordwesten her erreicht. In Franken kam es vereinzelt auch im flachen Land zu orkanartigen Böen bis 115 Stundenkilometer. Die Kaltfront brachte am Freitagabend Windböen Beaufort 8 in Bamberg, 10 in Roth und 11 am Nürnberger Flughafen, wie Experte Stefan Ochs (Wetterochs) berichtet. Auch am Samstagmorgen fegten noch in mehreren Regionen Sturmböen durchs Land. Im Verlauf des Samstags beruhigte sich das Wetter zwar, doch der Westwind war in Böen stark und in höheren Lagen auch stürmisch.

Am Sonntag zieht abermals ein Tief über Deutschland - und das bringt Regen und weiterhin stürmisches Wetter. In der Fränkischen Schweiz soll laut Ochs sogar Schneefall möglich sein. Nach einer kurzen Beruhigung in der ersten Nachthälfte nimmt der Wind wieder zu, dreht auf Südwest und ist in Böen in tiefen Lagen erneut stark und in höheren stürmisch.

Auch der DWD warnt weiterhin vor Wind- vereinzelt auch vor Sturmböen in Franken.

Amtliche Warnung vor Sturmböen: Diese Regionen sind am Sonntag betroffen

In mehreren Regionen Frankens besteht in der Nacht zum Sonntag (20. Februar 2022) die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). Folgende Warnungen erstrecken sich bis Sonntag, 10 Uhr:

Kreis Bad Kissingen

Kreis Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Für den Sonntag selbst und die Nacht zum Montag hat der DWD ebenfalls Warnungen veröffentlicht. In folgenden Regionen Frankens besteht am Sonntag die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis Montag, 1 Uhr:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Die möglichen Sturmböen fallen unter die Warnstufe Stufe 2 von 4 des Deutschen Wetterdienstes. Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, wie der DWD berichtet. Orkanartige Böen oder Orkanböen sind unterdessen Winde mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Dabei handelt es sich um die Gefahrenstufe 3 von 4. Meteorologen geben auch Hinweise, mit welchen Gefahren gerechnet werden muss. So sollten bei orkanartigen Böen alle Fenster und Türen geschlossen und Gegenstände im Freien gesichert werden. Menschen sollen unbedingt Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten und "möglichst auf Aufenthalt im Freien" verzichten.

Nächstes großes Sturmtief in der Nacht von Sonntag auf Montag

Von Sonntag auf Montag zieht dann ein weiteres großes Sturmtief mit seinem Kern von Schottland kommend langsam nach Südschweden. Bei uns in Franken dreht der Wind dabei allmählich von Südwest auf West. Er ist an beiden Tagen frisch mit Sturmböen Beaufort 9 in tiefen und schweren Sturmböen Beaufort 10 in höheren Lagen. Dabei ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweiligen Regenfällen. Zwischenaufheiterungen sind aber auch möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad.

Nach einer kurzen nächtlichen Beruhigung beeinflusst uns am Dienstag das letzte Tief dieser Serie. Noch einmal sind Böen bis Beaufort 9 möglich.

Erst ab Mitte der kommenden Woche überwiegt dann wieder Hochdruckwetter, prognostiziert Experte Ochs. Die stürmischen Zeiten sind dann erstmal vorbei. Die Sonne scheint häufiger und tagsüber werden 12 Grad erreicht. In den klaren Nächten tritt dann aber auch mal wieder leichter Frost auf.