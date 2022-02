Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor Sturmböen

Orkantief "Zeynep" zieht am Freitag über Franken und Bayern

zieht am Freitag über Franken und Bayern Stürmisches Wetter hält bis zum Montag an

Experten warnen besonders vor umstürzenden Bäumen - vorerst keine Waldspaziergänge machen

- vorerst keine Waldspaziergänge machen In diesen Regionen und Städten gibt es Wetterwarnungen des DWD

Das Sturmtief "Ylenia" ist am Donnerstag über Franken hinweggefegt und hat für umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Zugstrecken sowie Stromausfälle gesorgt. Am Freitag (18. Februar 2022) können wir zunächst kurz durchschnaufen, schon am Abend kommt dann das nächste Orkantief namens "Zeynep" auf uns zu. Auch hier warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) - einige Regionen in Franken sind betroffen. Zuerst sprach der DWD "nur" von schweren Sturmböen - nun heißt es, dass mit Orkanböen zu rechnen ist. Die höchsten Windgeschwindigkeiten erwarten die Experten am Abend und in der Nacht zum Samstag.

Sturm "Zeynep" zieht über Bayern: Experten warnen besonders vor umstürzenden Bäumen

Zwar wird der Sturm voraussichtlich in Norddeutschland am heftigsten zuschlagen, "im Süden sollte man das Gefahrenpotenzial aber auch nicht unterschätzen", warnt Meteorologe Dominik Jung. Viele Bäume seien durch den Orkan "Ylenia" bereits geschädigt - "dieser Sturm könnte ihnen den Rest geben." Auch das Unternehmen Bayerische Staatsforsten warnt vor möglicher Gefahr für Leib und Leben, auch nach dem Sturm. Da viele Bäume an den Folgeschäden der vergangenen Dürrejahre leiden, besteht nach Angaben des Unternehmens erhöhtes Risiko, dass Äste brechen oder Bäume umstürzen. Die Gefahr endet demnach nicht, wenn der Wind nachlässt.

"Angebrochene Bäume können auch Tage nach dem Sturm umfallen oder Äste herabfallen", erklärte ein Sprecher der Staatsforsten am Freitag der dpa. "Wir bitten die Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen und zunächst von Waldspaziergängen abzusehen."

Die meisten der zahlreichen Einsätze aufgrund des Orkans am Donnerstag liefen vergleichsweise glimpflich ab. Am Freitag (18. Februar 2022) können die Menschen im Freistaat erst einmal durchschnaufen - aber nur bis zum Abend. Schon am Nachmittag soll der Wind laut DWD auffrischen. "Zeynep" erreicht Bayern demnach am Abend von Nordwesten her und soll in der Nacht durch den Freistaat Richtung Alpen ziehen. Wie bei "Ylenia" liegt der Schwerpunkt also zunächst eher im Norden Bayerns, also in Franken.

Auch in Franken: Sturmböen mit bis zu 115 Kilometer pro Stunde erwartet

Von Abend an werden dann von Nordwest nach Südost Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 100 Stundenkilometern erwartet, auf den Bergen kann der Wind auch noch stärker wehen. In Franken werden vereinzelt auch im flachen Land orkanartige Böen bis 115 Stundenkilometer erwartet.

Hier in Franken wird bis Freitagnacht vor starken Sturmböen gewarnt:

Kreis und Stadt Bamberg (Freitag, bis 23 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (Freitag, bis 23 Uhr)

Kreis Forchheim (Freitag, bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Fürth (Freitag, bis 23 Uhr)

Kreis Lichtenfels (Freitag, bis 23 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Freitag, bis 23 Uhr)

Schwere Sturmböen sind Wind der Stufe 2 von 4. Vereinzelt können dadurch zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Orkanartige Böen oder Orkanböen sind unterdessen Winde mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Dabei handelt es sich um die Gefahrenstufe 3 von 4. Meteorologen geben auch Hinweise, mit welchen Gefahren gerechnet werden muss. So sollten bei orkanartigen Böen alle Fenster und Türen geschlossen und Gegenstände im Freien gesichert werden. Menschen sollen unbedingt Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten und "möglichst auf Aufenthalt im Freien" verzichten.

Heftige Böen und Winde halten sich voraussichtlich bis Montag

Wie Stefan "Wetterochs" Ochs in einer Pressemitteilung berichtet, sollen sich die heftigen Böen und Winde bis zum Montag halten. Am Freitagabend (18. Februar 2022) zieht "Zeynep" von Dänemark nach Osten. Wir in Franken sollen zwar dabei "glimpflich" davonkommen, wie der Wetterochs schreibt, doch am Abend gegen 19 bis 20 Uhr soll dann eine Kaltfront eintreffen, die auch noch Regen mitbringen soll. "Dabei treten einzelne Sturmböen Beaufort 9 aus West auf. "

Am Samstag (19. Februar 2022) kann mit lockeren Aufheiterungen gerechnet werden. Sonntag (20. Februar 2022) und Montag (21. Februar 2022) trifft uns allerdings schon wieder das nächste Sturmtief. Hier ist mit Regen und Sturmböen der Stärke Beaufort 10 zu rechnen. Im weiteren Verlauf der nächsten Woche sollen die Winde etwas milder ausfallen.

