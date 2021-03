Unwetter-Warnungen für weite Teile Frankens: Hier sind Sturmböen und starke Gewitter möglich

Unwetter-Warnung: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag (11. März 2021) vor Unwettern in Teilen Frankens. Demnach besteht die Gefahr von starken Sturmböen (Stufe 2 von 4) in vielen fränkischen Regionen. Am Nachmittag sind auch starke Gewitter (Stufe 2 von 4) in einigen Gebieten möglich.

Beispielsweise können durch Sturmböen und Unwetter Äste abbrechen und herabstürzen oder Gegenstände durch die Luft fliegen. Das kann unter Umständen gefährlich werden.

Unwetter-Warnung für Franken

Die Warnung vor Sturmböen gilt für folgende Teile Frankens:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Kronach

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Roth

Die Warnungen gelten noch bis 20 Uhr.

Die Warnungen vor Gewitter gelten für folgende Teile Frankens:

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Haßberge

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Kreis Schweinfurt

Gewitter, Regen und kalte Temperaturen in Franken

Der Donnerstag startet zudem mit kalten Temperaturen und teilweise kann es durch überfrierende Nässe auf den Straßen glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem ziehen stürmische Böen über Bayern, die im Laufe des Vormittags stärker werden. An den Alpen können sogar schwere Sturmböen aufziehen.