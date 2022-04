Der Sturm "Nasim" hat mit Schnee und starken Böen in Franken Stromausfälle, Straßensperrungen und viele Autounfälle verursacht.

Am stärksten getroffen wurde in der Nacht zum Samstag der unterfränkische Landkreis Miltenberg.

Sturm "Nasim" tobte durch Franken: 15 Ortschaften im Kreis Miltenberg ohne Strom

Am Samstagmorgen (09.04.2022) waren dort vorübergehend 15 Ortschaften mit rund 7500 Menschen ohne Strom, wie Landrat Jens Marco Scherf mitteilte. Der nasse und schwere Schnee drückte nach Worten des Landrats viele Bäume nieder, so dass mehrere Straßen gesperrt wurden.

In mehreren Landkreisen zog der späte Wintereinbruch Unfälle nach sich. So zählte die Polizei allein im Landkreis Kitzingen zwölf Unfälle, bei denen allerdings niemand verletzt wurde. Unter anderem prallte ein Mann in einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum, da er ihn wegen des starken Schneetreibens nicht gesehen hatte. Auch im Landkreis Hof kam es der Polizei zufolge in der Nacht auf Samstag und am frühen Morgen zu mehreren Unfällen.

Im Landkreis Bamberg wurde ein Mann schwer verletzt. Im oberfränkischen Burgwindheim blieb ein Kleintransporter am frühen Samstagmorgen an einer Steigung stecken, weshalb zwei dahinter fahrende Autos ebenfalls stehen bleiben mussten. Als der 27-jährige Fahrer des zweiten Wagens aussteigen wollte, fing sein Auto zu rutschen an. Der Mann wurde der Polizei zufolge zwischen Auto und Leitplanke eingeklemmt und erlitt mehrere Knochenbrüche.

Für die Nacht zum Sonntag (10.04.2022) erwartet der Deutsche Wetterdienst noch einmal Schnee und Schneeschauer in Teilen Bayerns. Im Laufe des Sonntags soll sich das Wetter bessern.