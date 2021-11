Franken vor 47 Minuten

Telefonnetz

Störung beim Notruf in mehreren Bundesländern: 110 und 112 nicht erreichbar - auch Franken betroffen

In zahlreichen Regionen in Deutschland sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern ausgefallen. Auch in Franken melden die Polizei und Feuerwehr Störungen.