Die Traditionen in Franken sind zahlreich und manche werden nur in bestimmten Ortschaften gefeiert. Zu wissen, was wo und wann zelebriert wird, ist also nicht ganz einfach. Deshalb haben wir die für uns schönsten und lustigsten Traditionen in der neuen Episode von "Franken erleben" zusammengefasst. Während der eine Brauch mit viel Alkohol zu tun hat, dient der andere zum Schutz vor Geistern. Diese Bräuche sind mitunter im Podcast dabei:

Biertrinken für die Gesundheit, Bäume als Liebesbeweis, Voraussagen fürs neue Jahr: Traditionen im Podcast

Stärk' antrinken : Das Stärk' antrinken findet jährlich am Dreikönigstag statt. Dabei ist das Ziel, insgesamt zwölf Bier über den Tag verteilt zu trinken. Das soll für das Jahr Gesundheit und Kraft geben. Jedes Bier steht dabei für einen Monat. Gerne wird für das Stärk' antrinken auch Bockbier verwendet.

: Das Stärk' antrinken findet jährlich am Dreikönigstag statt. Dabei ist das Ziel, insgesamt zwölf Bier über den Tag verteilt zu trinken. Das soll für das Jahr Gesundheit und Kraft geben. Jedes Bier steht dabei für einen Monat. Gerne wird für das Stärk' antrinken auch Bockbier verwendet. Sennfelder und Gochsheimer Friedensfest : Das Friedensfest von Sennfeld und Gochsheim geht auf die Wiedererlangung der Reichsfreiheit nach dem Dreißigjährigen Krieg zurück. Das gemeinsame Friedensfest findet traditionell am Grenzstein statt, der genau zwischen den beiden Dörfern liegt.

: Das Friedensfest von Sennfeld und Gochsheim geht auf die Wiedererlangung der Reichsfreiheit nach dem Dreißigjährigen Krieg zurück. Das gemeinsame Friedensfest findet traditionell am Grenzstein statt, der genau zwischen den beiden Dörfern liegt. Rauhnächte: Das Jahr endet und beginnt mit den Rauhnächten. Diese sind die zwölf Nächte zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem Dreikönigstag. Es wird gesagt, dass die Träume während der Rauhnächte in Erfüllung gehen werden. Auch soll das Tor zur Geisterwelt in dieser Zeit geöffnet sein. Es wird empfohlen, in den Rauhnächten keine Wäsche zu waschen, da sich die Geister in der Kleidung verfangen können und dann die Familie heimsuchen.

Das war nur ein Ausschnitt der vorgestellten Traditionen in der Episode von "Franken erleben". Weitere Brauchtümer werden im Podcast behandelt.

