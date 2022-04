Am Dienstag (19. April 2022) macht sich ein osteuropäisches Tief in Franken durch Wolkenfelder bemerkbar. Sonnenschein ist zu erwarten, geringer Regen fällt laut Stefan "Wetterochs" Ochs höchstens in der Fränkischen Schweiz. "Ansonsten bleibt es niederschlagsfrei."

Von Mittwoch (20. April 2022) bis Freitag (22. April 2022) bleibt es überwiegend heiter, nur gelegentlich ziehen Wolken auf. Regnen soll es nicht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 16 Grad, ab Donnerstag (21. April 2022) bei 19 Grad.

Schöne Woche, kühles Wochenende: Schauer und Gewitter möglich

Am Samstag (23. April 2022) und Sonntag (24. April 2022) liegen wir im Bereich eines großen Tiefdruckkomplexes. "Wahrscheinlich kommen zunehmend Schauer und Gewitter auf. Dabei könnte es dann ab Sonntag auch wieder kühler werden", so der Wetterochs.

"Dass es im Mai noch einmal zu einem Kälteeinbruch kommen könnte, kann man jetzt aber noch nicht ausschließen", schließt der Meteorologe ab.