Sommerserie: Zwölf Reporter erkunden Franken

Die Idee hinter der Sommerserie "Franken trifft" ist schnell erzählt: Mit einem Dartpfeil werfen die Reporter auf eine Karte Frankens. Jeder Treffer markiert eine Stadt, eine Gemeinde, manchmal auch nur ein Stückchen Flur oder Wald. Diese Orte haben die Reporter erspickert:

Den vom Pfeil bestimmten Ort suchen die Reporter anschließend gemeinsam mit einem Fotografen auf. Ein vorgefertigtes Drehbuch haben sie nicht im Gepäck. Sie lassen die Orte auf sich wirken. Sie sprechen mit ihnen fremden Menschen und sind offen für deren Geschichten.

Am Dienstag, 28. Juli, startet die Serie "Franken Tag trifft" in ihre neue Saison. Zwölf Mal schwärmen die Reporter in den kommenden Wochen in alle drei fränkische Bezirke aus. Zwölf mal berichten sie dienstags und donnerstags im Fränkischen Tag und online auf inFranken.de von ihren Erlebnissen.

Gemeinsam zeichnen ihre Berichte ein fränkisches Stimmungsbild aus dem Sommer 2020. Das sind die Stationen: