Wenn der August schon nichts geworden ist, macht es nun der September wieder wett: Der Start in den Herbst in Franken ist trocken und warm - ein richtiger Spätsommer. Auch in der kommenden Woche sollen uns die sommerlichen Temperaturen erhalten bleiben, zumindest für den Anfang.

Der Hochdruckeinfluss, der uns das gute Wetter bringt, hält nach den Vorhersagen des fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetter Ochs") noch bis einschließlich Donnerstag (9. September 2021) an. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt, dass sich die warme und relativ trockene Luft über Bayern hält.

Spätsommer in Franken: Das sind die Wetteraussichten für die Woche

Der Montag (6. September) startet voraussichtlich neblig. Die Nebelfelder lösen sich aber schnell wieder auf und es wird größtenteils sonnig bei Temperaturen bis zu 27 Grad. Am Dienstag sieht es ähnlich aus, jedoch mit zum teil dichteren Wolken. Laut Ochs gibt es einzelne Wettermodelle, die schwache Regenschauer vorhersagen, besonders für die Fränkische Schweiz, doch diese scheinen überzureagieren. "Das heißt, niederschlagsfreies Wetter ist doch wesentliche wahrscheinlicher", so Ochs. Der DWD rechnet lediglich an den Alpen mit einzelnen Schauern und Gewittern, Franken sollte also erstmal verschont bleiben.

Mittwoch und Donnerstag bleiben den Experten zufolge trocken und die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad. Der Freitag setzt sogar noch einen drauf mit Höchsttemperaturen von maximal 29 Grad. Die einzige Schattenseite: Im Laufe des Tages können sich einzelne Gewitter bilden, wie Stefan Ochs vorhersagt.

Ab Samstag wird die Prognose schwieriger, da die verschiedenen Wettermodelle deutlich auseinander gehen. Das Modell des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) errechnet eine Fortsetzung des Spätsommers. Die Tageshöchstwerte könnten sich bei knapp 30 Grad halten. Andere Wettermodelle "wollen sich da noch nicht festlegen", so Ochs. Die Höchstwerte schwanken dort zwischen 18 und 30 Grad. Die Neigung zu Schauern und Gewittern dürfte jedoch zunehmen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte also die möglicherweise letzte Woche Spätsommer richtig ausnutzen.