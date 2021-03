Kaltluft und bewölkter Himmel: Das Wetter in Franken bleibt weiterhin eher winterlich. Am Wochenende bleibt es weiterhin kühl, zudem kann es vor allem am Sonntag Niederschlag geben.

Am Samstag gibt es zwar keinen Niederschlag, allerdings sorgen schwache Nordostwinde in Lagen unterhalb von 1700 Metern für kalte Luft. Oberhalb dieser Höhe steigen die Temperaturen an, weswegen sich eine Inversion bildet, wie der Wetterexperte Stefan Ochs erklärt. So können sich Schichtquellwolken leicht ausbreiten, weswegen noch unklar ist, wie lange die Sonne scheint.

Niedrige Temperaturen und Schichtwolken: Kühler Start in die neue Woche

In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf bis zu minus vier Grad ab, aufziehende Wolken verhindern allerdings noch niedrigere Temperaturen. Tagsüber werden bei stark bewölkten oder bedecktem Himmel und durchschnittlich schwachem Südwestwind Höchstwerte von etwa drei Grad erreicht. Zudem ist mit Regen und vereinzelt auch mit Schnee zu rechnen.

Zum Start in die neue Woche klettern die nähern sich die Temperaturen dem zweistelligen Bereich an. Zwar herrscht am Montag und am Dienstag leichter Hochdruckeinfluss, allerdings bleibt die feuchtkalte Luft. Außerdem werden erneut Schichtwolken unterhalb einer Inversion in 1700 Metern Höhe erwartet, wodurch die Sonneneinstrahlung gestört wird. Vereinzelte Niederschläge sind nicht ausgeschlossen.