Ob in der Ferienwohnung, auf dem Campingplatz, bei Freunden oder auch einfach in den eigenen vier Wänden: Es kommt immer mal wieder vor, dass der nötige Korkenzieher zum Öffnen der Flasche fehlt. Dabei gibt es zahlreiche Alltagsgegenstände, die mit simplen Tricks zum Korkenzieher umfunktioniert werden können.

# 1. Das Feuerzeug: Vor allem für Raucher, die immer ein Feuerzeug parat haben, ist diese Methode einfach anzuwenden. Das Feuerzeug sollte rings um den Flaschenhals herum gehalten werden, sodass die Luft zwischen Wein und Korken erhitzt wird. Nach etwa einer Minute sollte sich die Luft durch die Hitze weit genug ausgedehnt haben, um den Korken aus der Flasche heraus zu drücken. Damit die Finger von schmerzhaften Brandblasen verschont bleiben, empfiehlt es sich die Methode mit einem Stabfeuerzeug auszuführen.

# 2. Der Schlüssel: Ebenso simpel wie genial ist die Schlüsselmethode. Dazu muss der Halm des Schlüssels schräg in den Korken hereingebohrt werden. Ähnlich wie mit einem Korkenzieher kann der Korken anschließend herausgezogen werden.

# 3. Die Schraube: Für diesen Trick bedarf es zwar etwas mehr Werkzeug, aber auch hier sind gewisse Parallelen zum klassischen Korkenzieher festzustellen. Mithilfe eines Schraubenziehers wird eine Schraube in den Korken hineingedreht. Anschließend lässt sich die Schraube samt Korken mit einer Zange wieder herausziehen. Wer gerade keine Zange griffbereit hat, kann die Schraube zwischen die Zinken einer Gabel klemmen und vorsichtig anziehen.

# 4. Die Nägel: Zwei Nägel reichen bei dieser Methode vollkommen aus, um dem Korken den Kampf anzusagen. Dafür sollten sie etwa 1-2cm links und rechts an der Korkenseite schräg hineingedrückt werden, damit dann an beiden Nägeln der Korken herausdreht werden kann. Ein Schutzhandschuh empfiehlt sich hierbei nicht nur um den Vorgang zu vereinfachen, sondern auch um Verletzungen zu vermeiden.

# 5. Der Schuh: Wer hätte gedacht, dass sich eine Weinfleische mit einem Schuh öffnen lässt? Bei dieser Technik geht es zwar etwas brutaler zu, das Ergebnis ist aber das gleiche. Zuerst sollte die Flasche in ein Handtuch eingewickelt und mit dem Flaschenboden in einen Schuh gesteckt werden. Als nächstes muss eine geeignete Wand ausgesucht werden, an der der Schuh mit dem Wein dagegen geklopft wird. Das sollte ruhig, aber dennoch kräftig geschehen, damit der Korken langsam aus der Flasche gedrückt wird.

# 6. Die Fahrradpumpe: Wer keinen Korkenzieher, aber eine Fahrradpumpe parat hat, kann die Flasche im Nullkommanichts öffnen. Am besten gelingt die Methode zu zweit: Einer drückt das spitze Ende der Pumpe an den Korken, während ein Anderer langsam lospumpt. Durch den Druck, der in der Flasche entsteht, floppt der Korken nach nur wenigen Sekunden aus der Flasche.

# 7. Der Kochlöffel: Für wen keine der genannten Methoden infrage kommt, der muss wohl doch auf einen Klassiker zurückgreifen. Mit der schmalen Seite des Kochlöffels lässt sich der Korken in die Flasche hineindrücken. Der Geschmack des Weins verändert sich dadurch zwar erheblich, wer aber unter keinen Umständen auf seinen edlen Tropfen verzichten möchte, hat mit dieser Methode wohl den geringsten Aufwand.

Wie lange Wein haltbar ist, lesen Sie hier: Haltbarkeit von Wein: Kann Wein schlecht werden?