Sommer, Sonne, Sandstrand. Das Fränkische Seenland lädt ein, einen schönen Strandtag in Franken zu verbringen. Doch die Seen haben noch viel mehr zu bieten als nur Schwimmen und Sonnen. Egal ob Radfahrer, Hundebesitzer oder Kletterenthusiast, jeder kommt auf seine Kosten.

Im Podcast "Franken erleben" reden wir darüber, was im Fränkischen Seenland unternommen werden kann. Mit dabei sind zum Beispiel ein Urlaub auf dem schwimmenden Dorf, aber auch ein Flug mit der Zipline über den Igelsbachsee. Das kannst du alles erleben:

Floating Village Brombachsee, Hundestrand Absberg, Abenteuerwald Enderndorf: Die Vielfalt des Fränkischen Seenlandes

Floating Village Brombachsee : Wem ein klassischer Urlaub in einem einfachen Hotel zu langweilig ist, könnte ja mal eine Übernachtung im Floating Village Brombachsee in Betracht ziehen. In einer Wasservilla auf dem Großen Brombachsee kannst du dann einen unvergesslichen Urlaub mit deinen Liebsten verbringen.

: Wem ein klassischer Urlaub in einem einfachen Hotel zu langweilig ist, könnte ja mal eine Übernachtung im Floating Village Brombachsee in Betracht ziehen. In einer Wasservilla auf dem Großen Brombachsee kannst du dann einen unvergesslichen Urlaub mit deinen Liebsten verbringen. Hundestrand Absberg : Auch für Vierbeiner gibt es Beschäftigung im Fränkischen Seenland. Der Hundestrand Absberg am Kleinen Brombachsee lädt die Fellnasen zum Schwimmen ein. Wer seinem Hund etwas Gutes tun möchte, kann den Strand mit ihm besuchen. Hier findest du noch weitere Badeseen für Hunde.

: Auch für Vierbeiner gibt es Beschäftigung im Fränkischen Seenland. Der Hundestrand Absberg am Kleinen Brombachsee lädt die Fellnasen zum Schwimmen ein. Wer seinem Hund etwas Gutes tun möchte, kann den Strand mit ihm besuchen. Hier findest du noch weitere Badeseen für Hunde. Abenteuerwald Enderndorf: Das Fränkische Seenland bietet auch Action für Groß und Klein. Der Abenteuerwald Enderndorf ist ein Klettergarten direkt am Igelsbachsee. Wer möchte, kann nach dem Kletterparcour mit der Zipline über den Igelsbachsee "fliegen".

Das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir in der Episode vorstellen. Wenn du mehr über das Fränkische Seenland erfahren willst, dann hör doch in die Episode rein.

Falls du dich für weitere Gebiete Frankens oder andere fränkische Themen interessierst, dann lohnt es sich die anderen Episoden von "Franken erleben" anzuhören.

Das ist "Franken erleben"

"Franken erleben" ist ein Podcast für Touristen und Einheimische. Die Hosts Nadine Wüste, Sandra Gräb und Sebastian Ruska sprechen in den Episoden über die verschiedensten Themen bezüglich Franken. Dabei reden sie über Empfehlungen, Erlebnisse und Geschichten. Ab und zu werden auch Experten eingeladen, die ein besonderes Wissen über ein Thema oder eine Region haben. Neue Episoden werden regelmäßig veröffentlicht. Also: Abonniert den Podcast und lasst uns gerne Feedback da.

