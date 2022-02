Tief "Antonia" bringt Unwetter: Schwere Sturmböen am Sonntag und Montag in Franken

Deutscher Wetterdienst mit amtlicher Warnung - Orkanböen in der Nacht zum Montag möglich

- möglich Pendler müssen mit erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr rechnen

rechnen In Unterfranken fällt teilweise die Schule aus

Tief erreicht Franken, mancherorts sogar Schnee möglich - Prognose: Wann wird das Wetter besser?

Das Wetter in Franken bleibt stürmisch: Orkantief "Zeynep" ist über Deutschland gebraust und hat sogar für Todesfälle gesorgt. Auch in Franken gab es zahlreiche Einsätze und Sturmschäden zu verzeichnen. Unmittelbar zuvor ist bereits das Sturmtief "Ylenia" über Franken hinweggefegt und hat für umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Zugstrecken sowie Stromausfälle gesorgt. Und Entwarnung ist auch nach diesen beiden Stürmen nicht angesagt. Mit "Antonia" steht bereits das nächste Sturmtief in den Startlöchern. Laut Meteorologe könnte es ähnlich heftig ausfallen wie Tief "Ylenia". "Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Sturmböen für Franken angekündigt: Amtliche Warnungen für Sonntag und Montag

Sturm "Zeynep" hatte Bayern am Freitagabend (18. Februar 2022) von Nordwesten her erreicht. In Franken kam es vereinzelt auch im flachen Land zu orkanartigen Böen bis 115 Kilometer pro Stunde. Die Kaltfront brachte am Freitagabend Windböen Beaufort 8 in Bamberg, 10 in Roth und 11 am Nürnberger Flughafen, wie Experte Stefan Ochs (Wetterochs) berichtet. Auch am Samstagmorgen fegten noch in mehreren Regionen Sturmböen durchs Land. Im Verlauf des Samstags beruhigte sich das Wetter zwar, doch von langer Dauer war das nicht.

Am Sonntag zieht abermals ein Sturmtief über Deutschland - und das bringt Regen, Sturm- und teils Orkan-Böen. In der Fränkischen Schweiz soll laut Ochs sogar Schnee fallen. Sturmtief "Antonia" sorgt vor allem in der Nacht zum Montag für neues Sturmpotenzial. "Die Wetterlage ist sehr brisant", warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Vor allem die Wälder seien durch die beiden Stürme zuvor arg in Mitleidenschaft gezogen worden. "Nun donnert nochmal ein starker Sturm über uns hinweg", sagt Jung und rechnet auch mit Dauerregen und Hochwasserpotenzial für Teile Deutschlands. Laut DWD müsse mit entwurzelten Bäume, herabstürzenden Dachziegeln und örtlichen Blitzschäden gerechnet werden.

Angesichts erheblicher Unwetterschäden müssen sich Bahnreisende zum Wochenstart auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Insbesondere auch mit Blick auf das angekündigte Sturmtief "Antonia" hat die Deutsche Bahn am Sonntag Fahrgäste gebeten, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich sei. Dies gelte insbesondere für Pendler im Berufsverkehr. Wer könne, solle die Reise verschieben. Die Prognose bleibe schwierig. Auch DB Regio wies am Sonntag darauf hin, dass es in der Nacht zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen könne. Reisende sollen sich vor Fahrtbeginn über ihre geplante Verbindung informieren. Auch kommt es Montag teilweise zu sturmbedingten Schulausfällen - betroffen sind zwei Regionen in Unterfranken.

Warnung vor schweren Sturmböen in Franken: Diese Regionen sind betroffen

In mehreren Regionen Frankens besteht schon am Sonntag (20. Februar 2022) die Gefahr des Auftretens von schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4). Stellenweise wird sogar vor orkanartigen Böen (Stufe 3 von 4) gewarnt. Ab etwa 21 Uhr lege der Wind laut DWD deutlich zu. Die Warnungen sind bis Montag (21. Februar 2022), 22 Uhr, gültig - auch wenn Orkanböen wohl nur in der Nacht und stellenweise am Montagmorgen auftreten werden. Folgende fränkische Regionen sind demnach betroffen:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen (hier muss auch mit orkanartigen Böen der Stufe 3 gerechnet werden)

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth (hier muss auch mit orkanartigen Böen der Stufe 3 gerechnet werden)

Kreis und Stadt Coburg

für Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof (hier muss auch mit orkanartigen Böen der Stufe 3 gerechnet werden)

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld (hier muss auch mit orkanartigen Böen der Stufe 3 gerechnet werden)

Kreis Roth (Achtung, hier muss zwischen Montag 3.00 - 9.00 Uhr mit Orkanböen gerechnet werden)

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Achtung, hier muss zwischen Montag 3.00 - 9.00 Uhr mit Orkanböen gerechnet werden)

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (hier muss auch mit orkanartigen Böen der Stufe 3 gerechnet werden)

Schwere Sturmböen fallen in die Kategorie der Stufe 2 von 4 der Warnungen des DWD. Dabei können etwa einzelne Äste herabstürzen. "Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", erklärt der Deutsche Wetterdienst. Orkanartige Böen oder Orkanböen sind unterdessen Winde mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Dabei handelt es sich um die Gefahrenstufe 3 von 4. Meteorologen geben auch Hinweise, mit welchen Gefahren gerechnet werden muss. So sollten bei orkanartigen Böen alle Fenster und Türen geschlossen und Gegenstände im Freien gesichert werden. Menschen sollen unbedingt Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten und "möglichst auf Aufenthalt im Freien" verzichten.

Nächstes Sturmtief bringt Gewitter zum Wochenstart

Von Sonntag auf Montag zieht Sturmtief "Antonia" mit seinem Kern von Schottland kommend langsam nach Südschweden. Bei uns in Franken dreht der Wind dabei allmählich von Südwest auf West. Er ist an beiden Tagen frisch mit Sturmböen Beaufort 9 in tiefen und schweren Sturmböen Beaufort 10 in höheren Lagen. Mit im Gepäck sind schauerartige Regenfälle und Gewitter. Vor allem im Zusammenhang mit Gewittern kann es auch orkanartige Böen Beaufort 11 Grad geben.

Tagsüber scheint dann am Montag vorübergehend die Sonne, bevor uns ab Mittag labile und feuchte Luft mit zahllosen Regen-, Schnee- und Graupelschauern erreicht. Der Wind dreht zunächst von West zurück auf Südwest und am Abend dann auf Nordwest. Weiterhin treten Sturmböen Beaufort 9 bis 10 auf. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei 8 und am Tag bei 6 Grad.

Am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch zieht ein neues Tief mit seinem Kern über Dänemark nach Südosten. Im Tagesverlauf kommen Regenfälle auf. Die Temperaturen schwanken um 7 Grad. Der Westwind ist in Böen stürmisch (Beaufort 8). Sturmböen werden nicht mehr erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag bestimmt ein Zwischenhoch unser Wetter. Es ist wolkig bis heiter. Maximal werden 10 bzw. 12 Grad erreicht. Der in Böen gelegentlich noch frische Wind weht vorherrschend aus West.

Tiefausläufer bringen am Freitag und Samstag kältere Luft mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen. Es treten starke und vielleicht auch stürmische Böen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad. Anschließend stellt sich sonniges und zunehmend wärmeres Hochdruckwetter ein.

Vorschaubild: © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild