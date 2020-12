Wintereinbruch in Franken: Pünktlich zum Winteranfang hat es in ganz Franken über Nacht geschneit. Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee hat es gegeben - und der hat am Dienstagmorgen (1. Dezember 2020) teilweise für Verkehrschaos gesorgt. Auf der A73 bei Hirschaid im Kreis Bamberg hat es einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Lkw gegeben.

Doch auch in anderen Teilen Frankens kam es zu Verkehrsbehinderungen durch Lastwagen, wie der BR berichtet. In Unterfranken standen mehrere Lkw quer, die zuvor ins Rutschen gekommen waren und dann den Verkehr blockierten, wie zum Beispiel auf der B8 bei Kitzingen. Weiter heißt es, dass die wichtigsten Straßen mittlerweile geräumt seien. In Würzburg sind zehn Fahrzeuge unterwegs, um den Schnee von den Straßen zu räumen, so der BR.

Unfälle in Ober- und Unterfranken: Ruhige Lage in Mittelfranken

In Mittelfranken ist die Lage hingegen ruhig. Lediglich auf der B14 ist ein Auto in Richtung Nürnberg in einen Straßengraben gerutscht.

Bis in den Vormittag müsse mit Glätte gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst der dpa mitteilte. In Ostbayern erwarten die Meteorologen gebietsweise Dauerfrost.