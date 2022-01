Schnee und Glätte haben am Samstagmorgen (8. Januar 2022) in Franken zahlreiche Lastwagen zum Stehen gebracht. Die Schneedecke auf den Autobahnen sei zu hoch gewesen, die Laster hätten zeitweise nicht mehr anfahren können und seien an Steigungen hängengeblieben, sagte eine Polizeisprecherin in Unterfranken am Samstag. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist für den Tag mit weiteren - teils kräftigen - Schneefällen im Norden Bayerns zu rechnen.

Auf der Autobahn 7 standen am Morgen in beide Richtungen zwischen der Grenzwaldbrücke und der Anschlussstelle Hammelburg sieben Lkw quer. Aufgrund des geringen Verkehrs am Samstagmorgen bildeten sich laut der Polizei aber nur kurze Staus.

Schnee bringt Lastwagen zum Stehen: Verkehrschaos auf A7, A9 und A6 in Franken

Auch in Mittelfranken kämpften Lastwagen mit Schnee und Glätte: Auf der Autobahn 9 in Richtung Leipzig blockierte ein Lastwagen den rechten Fahrstreifen. Der Lkw rutschte kurz nach der Anschlussstelle Trockau in die Leitplanke.

Auf der Autobahn 6 kam ein Lastwagen zwischen Nürnberg-Langwasser und Nürnberg-Ost von der Straße ab und fuhr in eine Böschung. Der rechte Fahrstreifen wurde blockiert. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Doch nicht nur auf der Autobahnen, auch auf den Landstraßen in Franken kam es bereits zu schweren Unfällen aufgrund der Schneeglätte. Im Kreis Hof ist ein Auto in den Gegenverkehr geschleudert. Bei einem weiteren Unfall im Landkreis Bamberg wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt.

Vorschaubild: © Andre März/dpa (Symbolfoto)