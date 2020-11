In Franken kündigt sich der erste Schnee an: In der Nacht auf Dienstag (01. Dezember 2020) zieht ein Tief von Dänemark kommend über Deutschland. Ab Mitternacht bedeutet das, dass uns der erste Schnee erreichen wird: Fünf Zentimeter Neuschnee sollen fallen.

Gegen Morgen liegen die Temperaturen am Dienstag etwas über 0 Grad, ansonsten bleibt es frostig in Franken. Neben Schnee muss in niedrigeren Lagen mit gefrierendem Regen gerechnet werden, weshalb sich der Berufsverkehr auf Behinderungen einstellen muss.

Ab Donnerstag wird es wieder milder

Am Mittwoch (02. Dezember 2020) herrscht trübes Wetter ohne Regen. Ab Donnerstag wird es etwas milder. Die Höchsttemperaturen erreichen +4 Grad. In der Nacht kühlt es auf -3 Grad ab.