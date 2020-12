Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Woche vom 07. Dezember bis zum 11. Dezember Frost, Schnee und Glatteis. Am Dienstag (08. Dezember 2020) kommt in Franken die Sonne raus, die Temperaturen liegen zwischen -1 bis +5 Grad. In der Nacht zum Mittwoch (09. Dezember 2020) fällt erster Regen. Laut "Wetterochs" Stefan Ochs liegt das an einem Italientief, das feuchtmilde Mittelmeerluft zu uns bringt.

Er erwartet Mengen zwischen 4 und 8 Quadratmeter Niederschlag, der örtlich gefrieren kann. Das bedeutet vor allem für Autofahrer: Vorsicht, Glatteis! Der Regen wird am späten Mittwochnachmittag in Schnee übergehen, was zu einem Absinken der Temperaturen auf etwa 0 Grad führen wird. Da der Boden aber zu warm ist, geht der Wetterochs davon aus, das der Schnee unter 400 Höhenmeter nicht liegenbleiben wird.

Wetter in Franken: Vorsicht, Glatteis!

In der Nacht zum Donnerstag (10. Dezember 2020) wird es frostig - auch hier muss am Morgen mit Glatteis gerechnet werden. Am Donnerstag selbst werden wenige bis keine Niederschläge erwartet. Am Freitagmorgen (11. Dezember 2020) herrscht durch gefrierenden Sprühregen besonders hohe Glättegefahr, doch auch Schnee wird vorhergesagt.

Pendler müssen dann vermutlich am Morgen ihr Auto freikratzen. Aber Achtung: Dabei sollten Sie den Motor nicht laufen lassen.

Für die gesamte nächste Woche hat der Wetterochs eine eher Dezember untypische Prognose: Am Tag sollen es bis zu 8 Grad, bei Sonnenschein sogar rund 12 Grad warm werden.

nw