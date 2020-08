Schlimme Unfälle und eine Gewalttat: Fünf Menschen sterben in Franken

In Franken haben sich am Wochenende zahlreiche schlimme Unfälle ereignet. Leider endeten vier davon tödlich. Zudem erschüttert ein tödlicher Streit die Region.

Am Freitag starb in Nürnberg ein 25 Jahre alter Mann bei Arbeiten auf einem Rohbau eines Hauses. Wie die Polizei am Sonntag (30. August 2020) bekannt gab , stürzte der Mann auf der Baustelle vier Stockwerke in die Tiefe und wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. Ebenfalls am Freitag kam es zu einem tödlichen Streit zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn. Ein 84-Jähriger aus dem Fichtelgebirge stach mit einem Messer in die Brust seines Schwiegersohnes, woraufhin dieser ums Leben kam.

Drei tödliche Unfälle am Samstag und Sonntag

Einen Tag später kam es zu zwei weiteren tödlichen Unfällen in der Region. In einem Freizeitbad entdeckten Badegäste einen leblosen Körper im Wasser. Trotz Reanimation konnte der Mann nicht gerettet werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am Samstag (29. August 2020) kam außerdem eine 50 Jahre alte Frau ums Leben. Sie wurde von einem Traktor überrollt und erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Am Sonntag ereignete sich ein weiterer Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein Motorradfahrer wurde von einem Autofahrer erfasst, wodurch der Biker gegen eine Leitplanke geschleudert wurde.Der Mann starb trotz aller Bemühungen des Rettungsdienstes noch an der Unfallstelle.

