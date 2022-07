Franken erleben - Erlebnisse in der Fränkischen Schweiz: Eingerahmt von drei Autobahnen und drei Flüssen liegt die Fränkische Schweiz in gleich mehreren Regierungsbezirken in Bayern. Die Region zählt zu den schönsten und beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland.

In "Franken erleben", einem inFranken.de-Podcast, erzählen die beiden Sprecher Sandra Gräb und Sebastian Ruska viel über diesen schönen Flecken Erde. In gut 30 Minuten nehmen beide die Hörer*innen mit in die Tiefe, sprechen über einen besonderen Tag in der Fränkischen Schweiz und geben Empfehlungen für Wanderungen, die zum Teil auch anspruchsvoller sind.

Erlebnisse in der Fränkischen Schweiz: Darum geht es in dieser Episode von "Franken erleben"

Die Fränkische Schweiz ist eng mit dem Genussmittel Nummer eins - dem fränkischen Bier - verbunden. Ein Ort der Fränkischen steht seit dem Jahr 2000 sogar im Guinnessbuch der Rekorde. Aber nicht nur deswegen kommen jährlich Tausende von Touristen und Einheimische in das Gebiet in Mittel- und Oberfranken.

Vor allem bei Kletterern und Wanderern ist die Fränkische Schweiz extrem beliebt. Das liegt zum einen an der beeindruckenden Natur, zum anderen aber auch an der historischen Bedeutung für den Klettersport. Mehrere tausende Kletterrouten warten auf zahlreichen Felsen. Der Charme: Der fehlende Handyempfang an vielen Orten führt zu einem besonderen Klettererlebnis ohne nervige Störungen.

Ein Höhepunkt in der Fränkischen Schweiz ist sicherlich die Teufelshöhle in Pottenstein. Mit der konstanten Temperatur von 9 Grad bietet die Höhle im Sommer eine sehr erfrischende Abkühlung und im Winter eine willkommene Erwärmung. Mitten in der Teufelshöhle wartet sogar ein alter Bewohner auf die Besucher.

Um diese und weitere Themen geht es in der Episode von "Franken erleben". Einfach auf den bekannten Podcast-Plattformen anhören oder den oben eingebundenen Player verwenden.

