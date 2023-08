Die Haßberge an der ober- und unterfränkischen Grenze haben viel zu bieten. Wer dort länger Urlaub macht, oder nur einen Tag verbringt, kommt garantiert auf seine Kosten. Da das Angebot in den Haßbergen so groß ist, haben wir für dich in der neuen Episode von "Franken erleben" zusammengefasst, was du dort unternehmen kannst.

Egal wonach du suchst, du wirst in den Haßbergen fündig. Egal ob du Wandern gehen, einen guten Whisky genießen, oder auch beides gleichzeitig machen möchtest. Im Podcast "Franken erleben" haben wir den Überblick für dich.

Naturpark Haßberge, Whisky-Wanderung, Altmain Weinfest: Alle Tipps im Podcast

Naturpark Haßberge : "Mitten durch die unberührte Natur führen zauberhafte Wandertouren und abwechslungsreiche Radrouten zu historischen Burgen und verwunschenen Schlössern", heißt es auf der Webseite des Naturparks Haßberge. Es werden beispielsweise auch Wanderungen angeboten, bei denen dich ein Ranger des Parks begleitet.

: Immer wieder bietet das Weinhaus Schaffner Whisky-Wanderungen an. Die Tour bietet sich für Einsteiger, aber auch für erfahrene Whisky-Trinker an. Dabei wird zwölf Kilometer weit gewandert, mit einem Zwischenstopp und einer Endstation. Natürlich wird auch Whisky probiert. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des Weinhauses Schaffner. Altmain Weinfest: Beliebt ist außerdem das Altmain Weinfest in Sand am Main. Verschiedene Gastronomen bieten auf dem Fest regionalen Wein an und auch das ein oder andere Schäuferle kann dort gegessen werden. Neben diesem Weinfest gibt es in Franken noch zahlreiche weitere Feste, die wir in einer anderen Episode von "Franken erleben" behandelt haben.

Das war natürlich nur ein Ausschnitt von dem, was dich in der neuen Episode von "Franken erleben" erwartet. Alle weiteren Tipps hörst du selbstverständlich im Podcast.

Falls du die Haßberge schon auswendig kennst, dann kannst du auch in die anderen Episoden von "Franken erleben" reinhören. Dort findest du viele Inspirationen für deinen nächsten Ausflug.

Hier kommst du zu anderen Episoden von "Franken erleben":

Das ist "Franken erleben"

"Franken erleben" ist ein Podcast für Touristen und Einheimische. Die Hosts Nadine Wüste, Sandra Gräb und Sebastian Ruska sprechen in den Episoden über die verschiedensten Themen bezüglich Franken. Dabei reden sie über Empfehlungen, Erlebnisse und Geschichten. Ab und zu werden auch Experten eingeladen, die ein besonderes Wissen über ein Thema oder eine Region haben. Neue Episoden werden regelmäßig veröffentlicht. Also: Abonniert den Podcast und lasst uns gerne Feedback da.