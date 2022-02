Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt : Sturmböen und Orkan drohen

(DWD) : Sturmböen und Orkan drohen Orkan naht - neue Warnmeldungen: Warnstufe 3 von 4

naht - neue Warnstufe Böen mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde erwartet

erwartet Böen und Winde halten bis Montag (21.02.2022) an

an Bamberger Feuerwehr ist in erhöhter Alarmbereitschaft

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits am Dienstag (15. Februar 2022) aktuelle Warnungen herausgegeben und diese jetzt aktualisiert. Vor allem die höheren Lagen in Deutschland sind betroffen. In einigen fränkischen Landkreisen muss mit Orkanböen gerechnet werden. So hat beispielsweise auch die Stadt Bamberg bereits reagiert und bittet die Bewohner, den Hain nicht zu betreten. Die Bamberger Feuerwehr steht in erhöhter Alarmbereitschaft. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Bamberg empfiehlt dringend, alle ungesicherten Gegenstände im Garten, auf dem Balkon, auf der Terrasse oder am Haus zu sichern oder zu entfernen. Baustellen mit Absperrungen, Gerüsten, Planen an Gerüsten oder an Gebäuden, offene Dächer, mobile Beschilderungen und andere windempfindliche Gegenstände (die umstürzen beziehungsweise verweht werden können) sollten unbedingt vorbeugend windfest gemacht werden. Besonders am Donnerstag (17. Februar 2022) sei laut der Stadt Bamberg "allergrößte Vorsicht geboten". Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net hatte deswegen bereits festgehalten: "Langsam wird die Lage ernst". Auf Tief "Xandra" folgt am Donnerstag (17. Februar 2022) das Orkantief "Ylenia". Wie der BR berichtet, sei das, was da auf uns zukommt, mehr als ein "normaler Wintersturm." Am Donnerstagmorgen meldet zudem Stefan "Wetterochs" Ochs, dass sich die heftigen Böen und Winde bis Montag (21. Februar 2022) hinziehen werden. Über das komplette Wochenende ist mit Stürmen der Stufe Beaufort 9 zu rechnen.

Aktuelle Unwetterwarnung: In diesen Landkreisen drohen Sturmböen laut DWD

Vor allem in Oberfranken ist es bereits seit Dienstagabend stürmisch. Was am Mittwochmorgen eher als starker Wind begann, wird sich am Abend zu "orkanartigen Böen" aufbauen und am Donnerstag bis voraussichtlich 22 Uhr über Franken fegen. Dazu hat der DWD jetzt seine Warnmeldungen aktualisiert.

Für diese Landkreise hat der DWD Warnungen vor Orkanböen ab Donnerstag herausgegeben:

Kreis Bad Kissingen (bis Donnerstag, 15 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis Donnerstag, 15 Uhr)

Kreis Haßberge (bis Donnerstag, 15 Uhr)

Kreis Kronach (bis Donnerstag, 18 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis Donnerstag, 18 Uhr)

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (bis Donnerstag, 18 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis Donnerstag, 18 Uhr)

Stadt und Landkreis Hof (bis Donnerstag, 18 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (bis Donnerstag, 18 Uhr)

Kreis Lichtenfels (bis Donnerstag, 18 Uhr)

Kreis und Stadt Forchheim (bis Donnerstag, 13 Uhr)

Kreis und Stadt Bamberg (bis Donnerstag, 13 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (bis Donnerstag, 13 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (bis Donnerstag, 13 Uhr)

Orkanartige Böen sind Wind mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Dabei handelt es sich um die Gefahrenstufe 3 von 4. Der DWD konkretisiert die Warnungen wie folgt: "In der Nacht zum Donnerstag Böen zwischen 80 und 100 km/h zunächst aus Südwest, später West. Mit Kaltfrontdurchgang vorübergehend Böen bis 120 km/h. In der zweiten Nachthälfte und am Donnerstagmorgen vorübergehende Abschwächung des Windes, aber ab dem Vormittag wieder verbreitet Böen zwischen 90 und 110 km/h, in Schauernähe auch um 120 km/h aus West." Die Meteorologen geben auch Hinweise, mit welchen Gefahren gerechnet werden müssen. So sollten alle Fenster und Türen geschlossen und Gegenstände im Freien gesichert werden. Menschen sollen unbedingt Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten und "möglichst auf Aufenthalt im Freien" verzichten.

Heftige Böen und Winde halten sich voraussichtlich bis Montag

Wie Stefan "Wetterochs" Ochs in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen berichtet, sollen sich die heftigen Böen und Winde bis zum Montag halten. Am Freitagabend (18. Februar 2022) zieht ein weiteres Orkantief von Dänemark nach Osten. Wir in Franken sollen zwar dabei "glimpflich" davonkommen, wie der Wetterochs schreibt, doch am Abend soll dann eine Kaltfront eintreffen, die auch noch Regen mitbringen soll. "Dabei treten einzelne Sturmböen Beaufort 9 aus West auf. "

Am Samstag (19. Februar 2022) kann mit lockeren Aufheiterungen gerechnet werden. Sonntag (20. Februar 2022) und Montag (21. Februar 2022) trifft uns allerdings schon das nächste Sturmtief. Hier ist mit Regen und Sturmböen der Stärke Beaufort 10 zu rechnen. Im weiteren Verlauf der nächsten Woche sollen die Winde etwas milder ausfallen.