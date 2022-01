Hochwasserwarnung in Ober- und Mittelfranken vor Überschwemmungen

Teilweise wird Stufe 3 bis 4 erreicht

Warnung für: Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Bayreuth, Kulmbach, Wunsiedel, Kronach, Coburg, Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen

In Oberfranken und Mittelfranken gelten aktuell in einigen Regionen Hochwasserwarnungen. Wir haben euch einen Überblick über die betroffenen Bereiche verschafft.

Hochwasserwarnung für Franken: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Für den Landkreis Lichtenfels gilt aktuell eine Hochwasserwarnung mit Überschwemmungen, wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt. Die Warnung wurde vom Wasserwirtschaftsamt Kronach herausgegeben und gilt von Montag, dem 3. Januar 2022, bis Mittwochmittag, dem 5. Januar 2022. Aufgrund der ab dem Montagnachmittag vorhergesagten Niederschlagsmengen von 20 bis 50 Millimeter werden die Pegelstände an den Flüssen ansteigen, wobei folgende Scheitelwerte erwartet werden:

Mainleus / Main: Meldestufe 3-4 (Meldebeginn am Dienstag, Scheitel von Mittwoch auf Donnerstag)

(Meldebeginn am Dienstag, Scheitel von Mittwoch auf Donnerstag) Schwürbitz / Main: Meldestufe 2 (Meldebeginn am Dienstag, Scheitel am Mittwoch)

(Meldebeginn am Dienstag, Scheitel am Mittwoch) Fürth am Berg / Steinach: Meldestufe 1 (von Dienstag auf Mittwoch)

(von Dienstag auf Mittwoch) Unterlangenstadt / Rodach: Meldestufe 1 (von Dienstag auf Mittwoch)

Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel können über die Ufer treten.

Hier kann es Überschwemmungen im Landkreis Bamberg kommen

Schenkenau / Itz: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Kemmern / Main: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn am Mi, Scheitel von Do auf Fr)

(Meldebeginn am Mi, Scheitel von Do auf Fr) Röbersdorf / Reiche Ebrach: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn von Mi auf Do, Scheitel von Do auf Fr)

(Meldebeginn von Mi auf Do, Scheitel von Do auf Fr) Vorra / Rauhe Ebrach: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn von Mo auf Di, Scheitel von Do auf Fr)

(Meldebeginn von Mo auf Di, Scheitel von Do auf Fr) Pettstadt / Pegnitz: Meldestufe 2 (Meldebeginn am Mi, Scheitel von Mi auf Do)

(Meldebeginn am Mi, Scheitel von Mi auf Do) Schwürbitz / Main: Meldestufe 2 (Meldebeginn Di, Scheitel am Mi)

(Meldebeginn Di, Scheitel am Mi) Trunstadt / Main: Meldestufe 1-2 (Meldebeginn von Mi auf Do, Scheitel von Do auf Fr)

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Forchheim kommen

Laufermühle / Aisch: Meldestufe 3-4 (Meldebeginn am Di, Scheitel am Do)

(Meldebeginn am Di, Scheitel am Do) Hüttendorf / Regnitz: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn von Di auf Mi, Scheitel von Mi auf Do)

(Meldebeginn von Di auf Mi, Scheitel von Mi auf Do) Muggendorf / Wiesent: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Bayreuth kommen

Bayreuth/Roter Main: Meldestufe 2

Gampelmühle/Ölschnitz: Meldestufe 1

Untersteinach/Warme Steinach: Meldestufe 1

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Kulmbach kommen

Mainleus/Main: Meldestufe 3

Bad Berneck/Weißer Main: Meldestufe 1

Ködnitz/Weißer Main: Meldestufe 3

Wirsberg/Schorgast: Meldestufe 1

Untersteinach/Untere Steinach: Meldestufe 1

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge kommen

Arzberg/Röslau: Meldestufe 1

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Kronach kommen

Neukenroth / Haßlach: Meldestufe 1-2 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Steinberg / Kronach: Meldestufe 1 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Fürth am Berg / Steinach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

(von Di auf Mi) Erlabrück / Rodach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

(von Di auf Mi) Unterlangenstadt / Rodach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Coburg kommen

Schenkenau / Itz: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Fürth am Berg / Steinach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Ansbach kommen

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach warnt vor Überschwemmungen in Stadt und Landkreis Ansbach. Die Warnung ist vom 3. Januar bis zum 4. Januar 2022 gültig.

Der Pegel Thann (Altmühl) befindet sich weiterhin über der Meldestufe 1. Durch die prognostizierten Niederschläge für die Region ab heute Abend ist ein Wiederanstieg einiger Pegel auf die Meldestufen 1 bis 2 möglich. Auch an kleineren Gewässern kann es somit erneut zu lokalen Ausuferungen kommen.

Hier kann es zu Überschwemmungen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kommen

Der Pegel Aha (Altmühl) befindet sich weiterhin über der Meldestufe 1 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Das Überleitungssystem am Wehr Streudorf zur Ableitung des Hochwassers in den Altmühlsee ist in Betrieb.

Durch die prognostizierten Niederschläge für die Region ab Montagabend ist ein erneuter Anstieg der Pegel möglich. Auch an kleineren Gewässern kann es somit erneut zu lokalen Ausuferungen kommen.