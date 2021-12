Dichte Wolkenfelder prägen das Wetter am Wochenende. Am Sonntag (12. Dezember 2021) gibt es aber Chancen auf eine kleine Portion Sonnenschein, die den kalten Dezember aufhellt.

Eine aktuelle Warmfront bringt leichten Regen nach Franken. Am Sonntagvormittag durchbricht die Sonne aber zumindest kurz die Wolkendecke. Nachmittags soll die Frostgrenze ruckartig von 600 auf 2000 Meter ansteigen, prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. „Bei nur schwachen Südwestwinden kann sich die wärmere Luft aber nur zögerlich durchsetzen“, erklärt Ochs. Über Schneeflächen werden maximal 1 bis 3 Grad erreicht.

Die neue Woche startet mit Nebel und Nieselregen

Der Beginn der neuen Woche wird von außerordentlich milden und feuchten Luftmassen bestimmt: Von Montag bis Mittwoch weht nur schwacher Wind. Kommt dieser in Kontakt mit dem kalten Boden oder der Schneedecke, können tiefhängende Wolken und auch Nebelfelder entstehen. Dieser sogenannte „Advektionsnebel“ gleicht dem Seenebel, erklärt Stefan Ochs. Ab und an nieselt es, die Temperaturen liegen durchschnittlich bei 5 Grad.

„Ab Donnerstag liegt bei uns ein mächtiges Hoch“, sagt der Wetterexperte voraus. In höheren Luftschichten bleibt es sehr mild mit weiterhin etwa 5 Grad. In Bodennähe könnte sich aber allmählich Kaltluft bilden. „Ob die Sonne herauskommen wird oder ob sich Nebel und Hochnebel zäh halten werden, kann man noch nicht sagen“, so Stefan Ochs. Und: „Es weht kaum ein Windhauch.“

Für die Weihnachtsfeiertage sagt der Experte kaltes Ostwetter voraus. Das bedeutet: Tagsüber werden bis zu 2 Grad erreicht, während die Temperaturen nachts auf bis zu minus 7 Grad fallen. Zumindest geringer Schneefall sei in diesem Jahr möglich. Aber: „Nach einer dickeren Schneedecke sieht es weiterhin nicht aus.“

