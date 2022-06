"Schwülwarm und gewittrig", so beschreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Start in die neue Woche. Neben Temperaturen bis 36 Grad am Montag (27. Juni 2022) in der Osthälfte sind immer wieder mitunter unwetterartige Schauer und Gewitter zu erwarten, wie eine DWD-Expertin am Sonntag sagte. "Der Schwerpunkt bei den Unwettern liegt auf dem Starkregen."

In der Nacht auf Montag veröffentlichte der DWD amtliche Warnungen vor starken Gewittern in zahlreichen Städten und Landkreisen Frankens. Es könne örtlich zu Blitzschlag kommen, heißt es in den Warnungen. Vereinzelt könnten auch Bäume entwurzelt werden. Zudem ist Platzregen möglich, aufgrund dessen es kurzzeitig auch zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Starke Gewitter mit teils heftigen Regengüssen

Unwetter seien am Montag besonders im Süden, im östlichen Mittelgebirgsraum sowie in Teilen der Mitte Deutschlands wahrscheinlich. Heftige Regengüsse, Hagel und Sturmböen begleiten den Angaben nach auch die Gewitter am Dienstag (28. Juni 2022). Aber nicht nur die Unwetter bringen Gefahren mit sich, auch die Hitze bleibt gefährlich: "In den Nächten kühlt es nur wenig unter 20 Grad ab, sodass eine erhöhte Belastung für den Kreislauf besteht", so die DWD-Meteorologin.

Die aktuellen Gewitter-Warnungen des DWD gelten am Montag für folgende Städte und Landkreise in Franken: