Nach einem verregneten und kalten Start in den Mai, steigen die Temperaturen in Franken. Auch die Sonne zeigt sich häufiger.

Auslöser ist ein Hoch, welches bis Montag von Dänemark nach Russland zieht und die Wetterlage bestimmt, erklärt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs"). Regen ist in den nächsten Tagen nicht zu erwarten. Stattdessen wechseln sich ein klarer Himmel und Wolken ab, sodass die Sonne etwa zu 50 Prozent der astronomisch möglichen Zeit scheint. Aber nicht nur in Franken wird es schöner. Deutschlandweit kommt der Frühling in Fahrt.

Wetter in Franken: der Ausblick auf das Wochenende

Nach Christi Himmelfahrt steigen die Temperaturen dann kontinuierlich an. Für Freitag (19. Mai 2023) werden in Franken Werte zwischen 15 und 18 Grad erwartet, was nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Mitte Mai jedoch immer noch deutlich zu kühl ist. Bei mäßigem bis frischem Nordostwind gibt es in Mainfranken viel, ansonsten zeitweise Sonne. Besonders der Mittag und der Nachmittag können auch mal stärker bewölkt sein. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel aufgelockert. Bei geringer Bewölkung werden zwischen 12 und 5 Grad erwartet.

Am Wochenende steigen dann die Temperaturen an. Nach einem teilweise wolkigen Start zeigt sich bei Werten von 17 bis 22 Grad im Tagesverlauf vermehrt die Sonne. Dazu weht ein mäßiger, gebietsweise stark böiger Wind aus dem Osten. Auch die nächtlichen Minima steigen an. In der Nacht zu Sonntag werden morgens Temperaturen von 14 bis 7 Grad erwartet.

Der Sonntag wird von Sonnenschein und dem ersten meteorologischen Sommertag in Franken bestimmt. Die Prognosen sagen Spitzenwerte von 23 bis 26 Grad voraus und Tiefstwerte von 15 bis 7 Grad in einer klaren Nacht auf Montag voraus.

Atlantische Kaltfront zum Wochenstart erwartet

Mit dem Start in die neue Woche wird eine atlantische Kaltfront erwartet. Dabei ist noch unklar, inwiefern diese das fränkische Wetter beeinflussen wird. Auch wenn mit vereinzelten Schauern und Gewittern zu rechnen ist, können sich die Tageshöchstwerte möglicherweise jenseits der 20-Grad-Marke halten.