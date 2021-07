Während Unwetter und Starkregen im Westen des Landes zu erheblichen Schäden geführt haben und das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bereits mehrere Todesopfer gefordert hat, brauen sich auch über Franken neue Unwetter zusammen.

In den vergangenen Tagen hatten starke Niederschläge in Franken erhebliches Chaos angerichtet. Noch immer sind an einigen Stellen Hochwasser zu befürchten. Der Deutsche Wetterdienst warnt nun für mehrere Landkreise in Franken vor starken und schweren Gewittern.

Starke Gewitter: Hier warnt der DWD

Betroffen ist derzeit vor allem der nördliche Teil Frankens. Warnungen der Stufe 2 gelten in folgenden Landkreisen - derzeit bis 17 Uhr:

Kreis Kulmbach

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Main-Spessart

Kreis Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Schwere Gewitter (Stufe 3): Hier warnt der DWD

Der Deutsche Wetterdienst hat für folgende Regionen eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter herausgegeben - derzeit bis 17 Uhr

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Haßberge

Stadt und Kreis Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

