In mehreren oberfränkischen Städten und Landkreisen fiel der geplante Impfstart gegen das Coronavirus am Sonntag (27.12.2020) aus

Der Grund: eine Panne in der Kühlkette.

Am späten Sonntagabend gab die Regierung bekannt, der Impfstoff könne verwendet werden.

Am Montag (28.12.2020) kam die Entscheidung der Landräte: Der Pannen-Impfstoff wird nicht gespritzt.

In den Impfzentren in Coburg, Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth und Wunsiedel soll noch am Montag neuer Impfstoff ankommen

Eine mögliche Panne in der Kühlkette des Corona-Impfstoffes hatte am Wochenende für Verwirrung in Oberfranken gesorgt. Die Regierung versicherte jedoch in einer Pressemitteilung am späten Sonntagabend (27. 12. 2020), dass der "Impfstart in Oberfranken gesichert" sei: Demnach habe Hersteller Biontech aufgrund der Datenlage aus Oberfranken den Impfstoff freigegeben.

Die Landräte sprechen sich gegen den Pannen-Impfstoff aus

"Biontech bestätigt die Qualität der Impfdosen", hieß es in der Mitteilung. Trotz Freigabe entschieden sich die Landräte der betroffenen Landkreise am Montagnachmittag (28. Dezember 2020) dagegen, den Impfstoff einzusetzen. "Da jedoch ein Restzweifel besteht und wir der Bevölkerung gegenüber nur 100 Prozent einwandfreie Impfstoffe anbieten wollen, wird die Charge von gestern nicht verimpft. Sicherheit hat bei diesem sensiblen Thema absoluten Vorrang", erklärt Landrat Meißner am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Lichtenfels.

Laut Staatsministerin Melanie Huml (CSU) sollen die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte noch am Montag eine weitere Lieferung erhalten. So kann der geplante Impfstart am Montag in Oberfranken eingehalten werden. Eine Übersicht über alle Impfzentren in Bayern mit interaktiver Karte finden Sie hier.

Aus dem Landkreis Forchheim wurde bereits gemeldet, dass mit dem Impfen begonnen wurde. Der Landkreis Forchheim hat dafür ein Impfzentrum im ehemaligen Don-Bosco-Jugendheim in Forchheim eingerichtet. Zudem sollen mobile Impfteams vor allem in den Alten- und Pflegeheimen den Impfstoff verabreichen.

Grund für die Panne ist ungeklärt

Der Grund für die Panne war am Sonntag (27. 12. 2020) noch nicht ganz nachvollziehbar. Bei der Kontrolle eines Messgeräts, das die Temperatur in den Kühlboxen aufzeichnet, war festgestellt worden, dass die Kühlkette nicht eingehalten wurde. "Beim Auslesen der Temperaturlogger, die in den zentral beschafften Kühlboxen beigelegt wurden, sind Zweifel an der Einhaltung der Kühlkette für den Impfstoff aufgekommen", teilten verschiedene betroffene Landratsämter mit.

