Von Nordwesten zog am Samstag eine Gewitterfront über Franken. Neben hohen Niederschlägen brachte die Wetterfront auch Windgeschwindigkeiten bis 70 km/h mit sich - in Alpennähe sogar jenseits der 100 km/h.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte deshalb für Teile Frankens am Samstagabend vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) gewarnt. In den nächsten Tagen beruhigt sich das Wetter jedoch, wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs berichtet.

Bodenfrost möglich

Der Sonntag beginnt jedoch in weiten Teilen Frankens weiterhin verregnet. Dabei wird es wahrscheinlich in Mittelfranken länger anhaltend regnen, während in Oberfranken aus der starken Bewölkung nur gelegentlich mal etwas Regen fällt. Laut Stefan Ochs sind die Prognosen hier jedoch noch unsicher: Es gebe auch Berechnungen, bei denen es bis zum Main hinauf regnerisch ist bzw. bei denen es auch in Mittelfranken kaum regnet. Es weht ein schwacher Westwind und maximal werden 15 Grad erreicht.

Am Montag bestimmt ein Hoch das Wetter in Franken. Es bleibt niederschlagsfrei - aber größtenteils bedeckt. Maximal werden 15 Grad erreicht. Der sehr schwache Wind weht aus Nordwest.

Am Dienstag und Mittwoch hält der Hochdruckeinfluss weiter an. Es bleibt weiterhin trocken. Der sehr schwache Wind weht nun aus Südost. Wahrscheinlich, so Ochs, wird es nach der Auflösung von Frühnebelfeldern heiter bis wolkig. Maximal wird es tagsüber 20 Grad warm.

Je nach Aufklaren kühlt es nachts auf 8 bis 3 Grad ab. In sehr ungünstigen Lagen könnte es in der Nacht zum Mittwoch geringen Bodenfrost geben.