Dagmar Manzel ist in ihre letzten Dreharbeiten als Kommissarin beim "Franken-Tatort" gestartet und wird die ARD-Krimi-Reihe danach verlassen. "Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte - und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe", sagte die 64-Jährige, die seit 2015 dabei ist, nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR).

Für die Zukunft nach dem Dreh hat die Berlinerin schon viele Pläne, "zum Beispiel Oper inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück Urlaub machen". Bettina Ricklefs, Leiterin des BR-Programmbereichs Spiel-Film-Serie, lobte die Schauspielerin für ihre Arbeit. Sie habe ihre Figur der Paula mit Präzision, Klugheit, Tiefe und großem inneren Reichtum lebendig werden lassen.

Letzter Einsatz für Dagmar Manzel als Kommissarin: Drehstart für neuen Franken-Tatort

Seit 2015 bildet Manzel mit Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid das Ermittlertrio des Franken-"Tatorts". Derzeit drehen die drei rund um Nürnberg unter Regie von Max Färberböck den Krimi "Trotzdem". Darin sitzt ein junger Mann nach Meinung seiner Freunde und seiner Familie nach dem gewaltsamen Tod einer Frau unschuldig im Gefängnis. Als er sich umbringt, kommt eine Reihe verstörender Entwicklungen in Gang. Die Ausstrahlung des zehnten Franken-Tatorts ist für 2024 im Ersten geplant. Wie genau das Ende von Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn im Tatort aussieht, wird aber noch nicht verraten.

Wer die Nachfolge von Dagmar Manzel übernimmt, ist nach Angaben des BR noch unklar. "Im elften Tatort aus Franken, der 2024 gedreht und 2025 ausgestrahlt wird, wird Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs, ohne Paula ermitteln. Wer anschließend in das Team des Tatort Franken kommt, wird in Ruhe entschieden und zu gegebener Zeit bekannt gegeben", verrät Bettina Ricklefs in einer Pressemitteilung des BR.

Manzel beendet zwar ihre Karriere im Franken-Tatort, kehrt Franken allerdings nicht den Rücken zu: "Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Ich bin dankbar für diese Zeit. Sie hat mich bereichert und glücklich gemacht, und ich durfte Franken und vor allem die Franken kennenlernen und habe dort immer wieder viele schöne Erlebnisse. Paula bleibt in Franken, und ich will dort auch ohne Paula ab und an Land und Leute genießen", versichert sie.

