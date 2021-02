Nächtliche Ausgangssperre nicht eingehalten, keine Mund-/Nasenbedeckung, eine illegale Geburtstagsparty: Am Wochenende war alles dabei. Die Polizei musste in ganz Franken gegen diverse Corona-Verstöße vorgehen.

Aufgrund des herrschenden hohen Infektionsgeschehens werden derartige Verstöße konsequent zur Anzeige gebracht, was empfindliche Bußgelder nach sich zieht, wie die Polizei Bayreuth-Stadt deutlich macht.

Corona-Verstöße in ganz Franken

In Coburg waren in der Nacht zum Montag (01.02.21) zwei Männer während der Ausgangssperre unterwegs. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen und eines 30-jährigen Coburgers in der Ketschendorfer Straße durch eine Streife der Polizeiinspektion Coburg hatten die beiden Männer keinen triftigen Grund um in der nächtlichen Ausgangssperre draußen zu sein. Da die beiden Männer um 22.15 Uhr gegen die Ausgangssperre verstießen, erwartet nun beide eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, wie die Polizei Coburg mitteilt.

Die Beamten der Polizei Bayreuth-Stadt und der Operativen Ergänzungsdienste stellten vergangenes Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen fest. Insgesamt wurde gegen 29 Personen Ordnungswidrigkeitsanzeige an das Ordnungsamt erstattet. Fünf Personen hielten sich nicht an die bestehende nächtliche Ausgangssperre, drei Personen trugen trotz Auflage keine Mund-/Nasenbedeckung während einer Kundgebung und 21 mal wurde bei verschiedenen Gelegenheiten gegen Kontaktbeschränkungen verstoßen. Hierbei trafen sich Leute aus mehr als zwei Hausständen zum Beispiel bei Treffen im Freien oder waren bei Verkehrskontrollen in einem Fahrzeug unterwegs. Auch nach gemeldeten Ruhestörungen oder Streitigkeiten wurden Angehörige mehrere Hausstände in Wohnungen angetroffen, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt.

In Lehrberg haben sich am Sonntagnachmittag (31.01.21) fünf Jugendliche an einem Badeweiher getroffen. Da sie aus verschiedenen Haushalten stammen, haben sie damit gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Die drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren und die zwei Jungs im Alter von 15 Jahren bekommen nun eine Anzeige, wie die Polizei Ansbach mitteilt. Am Samstag (30.01.21) und in der Nacht zum Sonntag (31.01.21) wurden insgesamt 8 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz im Landkreis Miltenberg erstattet, wie die Polizei Obernburg am Main mitteilt. Bei zwei Verkehrskontrollen wurden drei Personen wegen einem Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen angezeigt, eine Person wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung. Bei Personenkontrollen wurden insgesamt 4 Personen wegen Verstößen gegen die nächtliche Ausgangssperre angezeigt. Die Vorfälle ereigneten sich in Klingenberg und Erlenbach.

Illegale Corona-Partys am Wochenende

In Gerolzhofen hatte eine Corona-Party für die Feiernden teure Konsequenzen. Am Samstag (30.01.21) wurde der Polizei Gerolzhofen von einer Party in einem Mehrfamilienhaus berichtet, woraufhin die Polizei dorthin fuhr und sechs stark alkoholisierte Personen antraf. Wie die Polizei Gerolzhofen mitteilt, kommt auf alle Personen eine Anzeige zu.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (01.02.21) wurde in der Steinheilstraße im Würzburger Stadtteil Grombühl, in einem dortigen Mehrparteienhaus, eine Geburtstagsfeier durch die Polizei beendet, wie die Polizei Würzburg-Stadt mitteilt. Ein Mitteiler verständigte gegen 02:00 Uhr telefonisch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über eine offensichtliche Party in einem Mehrparteienhaus in Grombühl. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie die Geburtstagsfeier eines 25-Jährigen fest. Er feierte mit vier weiteren Personen in seinen Geburtstag hinein. Alle Anwesenden waren aus unterschiedlichen Haushalten. Die Feier wurde durch die Beamten beendet und alle Beteiligten nach Hause geschickt.

Im Landkreis Würzburg kam es am Wochenende zudem noch zu weiteren Verstößen. Am Samstagabend wurde in der Oberen Kirchgasse ein 32-jähriger Fußgänger in Giebelstadt kontrolliert, da er gegen die nächtlich Ausgangssperre verstoßen hat. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann ganz offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, weshalb er noch durchsucht wurde. Dabei wurde noch eine geringe Menge Marihuana bei dem Mann gefunden. Neben der Anzeige wegen dem Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre erhält der Mann noch eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Das Rauschgift wurde sichergestellt. In Ochsenfurt wurden zwei Männer angezeigt, die ohne triften Grund während der Ausgangssperre draußen waren. Sie waren am Sonntag um 00.50 Uhr in der Würzburger Straße mit ihrem Pkw kontrolliert worden. Sie hätten angeblich nicht gewusst, dass in Bayern eine nächtliche Ausgangssperre besteht, teilt die Polizei Ochsenfurt mit.

Weitere Corona-Partys in Unterfranken

In Bischofsheim in der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) gab es ebenfalls eine Corona-Party, wie die Polizei Bad Neustadt an der Saale mitteilt. Im Laufe der Samstagnacht (30.01.21) wurden die Ordnungshüter von einer Party in Bischofsheim informiert. Bei Eintreffen der Streife konnten insgesamt acht Personen aus unterschiedlichen Hausständen angetroffen werden, die tatsächlich gemeinsam feierten. Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften wurde die Feier sofort aufgelöst.

Am Montag (01.02.21) gegen 01 Uhr wurde der Alzenauer Polizei anonym eine illegale Geburtstagsparty in einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Bei der Überprüfung durch die Polizei konnten schließlich insgesamt 7 Jugendliche und Heranwachsende aus verschiedenen Hausständen in dem Anwesen angetroffen werden, die zugaben einen Geburtstag gefeiert zu haben. Auf alle kommt nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz zu, wie die Polizei Alzenau mitteilt.

