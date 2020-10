In Deutschland herrscht,aufgrund der Regeln der Corona-Ampeln, an stark frequentierten Plätzen eine Maskenpflicht in Hotspots. Das bedeutet, dass man eigentlich seine Maske immer tragen muss. Doch, was ist, wenn man einfach schnell eine Zigarette rauchen möchte? Darf man die Maske dazu abnehmen? Wir klären auf:

Teil davon ist eine Maskenpflicht an "stark frequentierten Plätzen", heißt es vonseiten der Bayerischen Staatsregierung. Auch in vielen fränkischen Städten muss ein Mundschutz in der Fußgängerzone oder an Plätzen, die von vielen Touristen besucht werden, getragen werden. Doch ist es in diesen Bereichen erlaubt, die Maske kurzzeitig abzusetzen und eine Zigarette zu rauchen?

Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen: Darf man trotzdem schnell eine Zigarette rauchen?

"Eine Maskenpflicht ist eine Maskenpflicht", sagt ein Sprecher der Stadt Würzburg zu inFranken.de. Er verweist darauf, dass Niemand befugt sei, sich in diesem Bereich selbstständig von der Pflicht einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, befreien zu können - erst recht nicht, um eine Zigarette zu rauchen.

In Würzburg gelten die Alte Mainbrücke und der Bahnhofsvorplatz inklusive der angrenzenden Grünanlage als Bereiche, in denen das gilt. Obwohl der Sprecher der Stadt betont, dass "Fingerspitzengefühl" Teil der Kontrollen sei, macht er deutlich: "Für eine Zigarette kann man sich auch außerhalb der Bereiche aufhalten." Weiter führt er aus, dass es derweil keine Unterscheidung gebe, ob Jemand im Stehen oder im Laufen rauche.

In der Stadt Bamberg gelten dagegen andere Regeln: Wer eine Zigarette rauchen möchte, darf seine Maske abnehmen. Wie eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage von inFranken.de erläuterte, sollten Raucher dabei stehen bleiben und sich so platzieren, dass sie den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Der Mund-Nasen-Schutz sollte aber möglichst schnell wieder aufgesetzt werden, Raucher sollten sich also nicht zu viel Zeit beim Qualmen lassen. In welchen Bereichen der Bamberger Innenstadt die Maskenpflicht momentan gilt, finden Sie hier im Überblick.

