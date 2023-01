Er genoss eigentlich nur eine kleine Auszeit in Franken, aber räumte dann so richtig ab: Ein 47-jähriger Berliner gewann beim Lotto-Spielen über eine Million Euro. Seine Rückreise trat er somit um einiges reicher an.

Diese Reise zum Jahresende hat sich definitiv gelohnt: Der Berliner hatte seinen Ausflug nach Unterfranken dazu genutzt, um sich bei der "Lotterie Bayern-Millionen" einen der beiden Hauptgewinne von genau einer Million Euro zu sichern.

"Bayern-Millionen" gehen nach Berlin: Besuch in Franken zahlt sich aus

Seine Reaktion auf die gute Nachricht? "Wahnsinn, das passt richtig gut!", freute er sich über den gelandeten Coup. Auf die Lotterie sei er in einer Annahmestelle aufmerksam geworden, wie es in einer aktuellen Mitteilung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung heißt.

"Ich hab mich ein Leben lang abgebuckelt und kann die Zukunft nun etwas entspannter angehen", erzählte der selbstständige Handwerker aus der Hauptstadt weiter. "Durch Corona war ich fast gezwungen, meinen Betrieb aufzugeben. Jetzt kann ich meine Schulden tilgen und wieder richtig loslegen."

Der riesige Gewinn scheint dem Berliner den Besuch in Franken so versüßt zu haben, dass er nun sogar darüber nachdenke, seinen Wohnsitz hierher zu verlagern. Denn: "Es ist schon schön in Bayern. Ich kann mir gut vorstellen, hier zu leben."

