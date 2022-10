Update vom 28.10.2022, 11 Uhr: Spielgemeinschaft hatte "Supersechser" und gewinnt den Mega-Jackpot

In Oberfranken gab es am Montagmittag (24. Oktober 2022) einen lauten Freudenschrei. "Ich glaube, wir haben im LOTTO gewonnen", verkündete das Mitglied einer Spielgemeinschaft ihrer Freundin am Telefon, die ebenfalls zu der seit vielen Jahren bestehenden Gruppe gehört. Den ganzen Morgen hatte sie schon im Radio und im Internet von dem Mega-Gewinn in Oberfranken gehört. Der Spieleinsatz machte sie aufmerksam: "Das ist genau unser Einsatz von letzter Woche". Sie verglich die Gewinnzahlen und konnte es nicht fassen.

Um sich über die Höhe des gemeinsam mit den weiteren Tippfreunden erzielten Gewinns Klarheit zu verschaffen, trafen sich die beiden Spielteilnehmerinnen und verglichen noch einmal gemeinsam die angekreuzten Zahlen ihres Spielauftrags mit den am Samstag (22. Oktober 2022) gezogenen Gewinnzahlen im LOTTO 6aus49. Dies berichtete die bayerische Spielbankverwaltung am Freitag (28. Oktober 2022).

1 – 4 – 14 – 24 – 31 - 46 und dann auch noch die Superzahl 1, alles richtig! Danach gab es keinen Zweifel mehr: Die erste Gewinnklasse war geknackt und die mehrköpfige Tippgemeinschaft um genau 21.282.001,90 Euro reicher. "Wir saßen vor der Annahmestelle im Auto und wollten zur Feier des Tages eine Flasche Schampus kaufen. Doch wir mussten feststellen, dass wir vor lauter Aufregung kein Geld und keine Bankkarten eingesteckt hatten und uns gar nichts kaufen konnten", berichtet das Duo lachend. "Erst als wir zu einem weiteren Mitspieler der Tippgemeinschaft kamen, konnten wir auf unseren Gewinn angestoßen. Der hatte Sekt in seinem Kühlschrank."

Anonym hatte die langjährige Spielgemeinschaft mit ihrem Spielauftrag an der Ziehung am letzten Samstag, 22. Oktober, teilgenommen und damit bundesweit den einzigen "Supersechser" erzielt. Sie hatten mit zwei Tippfeldern per Vollsystem "6 aus 7" am LOTTO 6aus49 sowie an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 für einen Gesamteinsatz von 21,05 Euro teilgenommen.

Was sie mit dem Geld machen, darüber müssen sich die Jackpot-Knacker*innen erst – jeder für sich - Gedanken machen. Außergewöhnliche Investitionen haben sie allerdings nicht vor. Die Freude über die plötzliche finanzielle Unabhängigkeit ist allerdings jetzt schon spürbar: "Letzte Woche hatte ich einen Autoschaden und habe mir überlegt, was ich mit dem Auto mache. Nach langer Überlegung habe ich es in die Werkstatt gebracht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich bald Millionärin bin, hätte ich gleich gewusst, was ich mache", erzählt eine Mitspielerin.

Original-Meldung vom 24.10.2022, 12.48 Uhr

Ein Lotto-Gewinn in Millionenhöhe geht nach Oberfranken: Insgesamt 21 Millionen Euro hat ein noch unbekannter Spieler abgesahnt - sich aber noch nicht gemeldet, um die Summe für sich zu beanspruchen.

Mit den Gewinnzahlen 1,4,14,24,31,46 sowie der Superzahl 1 setzte der Spieler oder die Spielerin auf die richtige Kombination, berichtet die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung. "Mit seinem Supersechser sicherte er sich die Gewinnsumme von genau 21.282.001,90 Euro", heißt es in der Mitteilung vom Montag (24. Oktober 2022). Es war das einzige Los bundesweit, auf dem die ermittelten Gewinnzahlen standen.

Lotto-Gewinner aus Oberfranken gesucht: Wer ist der neue Millionär?

Der oder die Gewinner*in habe sich jedoch noch nicht bei der Verwaltung gemeldet. Bekannt sei aber, dass der Einsatz gerade einmal 21,05 Euro betrug. "Zeit, sich als Multimillionär/in zu melden, ist allerdings genug - bis Ende 2025", gibt die Spielbankverwaltung Entwarnung.

Ein weiterer Millionen-Gewinn ging am Wochenende übrigens nach Schwaben: Ein 60-jähriger Lotto-Spieler sicherte sich exakt 3.377.777 Euro

