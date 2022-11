Seine Freunde mussten ihn erst zur Teilnahme überreden, doch dafür wird er ihnen wohl für immer dankbar sein: Ein 47-Jähriger aus Oberfranken hat gemeinsam mit zwei Kumpels beim Eurojackpot ordentlich abgeräumt. Über eine Million Euro gewann die fränkische Tippgemeinschaft beim Lotto-Spielen. Dabei hatten sie den Zufall für sich entscheiden lassen.

"Eigentlich bin ich ja zu geizig für sowas", gibt der der 47-Jährige zu. Doch sein Einsatz hat sich mehr als ausgezahlt: Insgesamt 1.209.751,50 Euro gehen nun auf das Konto der drei Freunde, wie bei der Dienstagsziehung (8. November 2022) herauskam. "Ich bin am Mittwoch schon um vier Uhr aufgewacht, weil ich schlecht geschlafen habe. Da habe ich die Gewinnzahlen verglichen und konnte es nicht fassen“, erzhält der fränkische Glückspilz.

Lotto-Tippgemeinschaft aus Franken gewinnt über eine Million

Plötzlich hellwach vor lauter Aufregung habe er seine beiden Freunde sofort aus dem Bett geklingelt. "Ich hab sie gleich angerufen, da kenn’ ich nichts." Er sei auch derjenige gewesen, der den Spielschein für alle in der Lotto-Annahmestelle abgegeben hatte, heißt es in einer Mitteilung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Die Tippfelder hatte er dort per Zufallsgenerator als sogenannten Quicktipp ausfüllen lassen.

In Zukunft werden seine Freunde den Angestellten wohl nicht mehr so lange von einem gemeinsamen Vorhaben überzeugen müssen. Denn der Millionen-Gewinn habe weitreichende Auswirkungen für alle drei: "Wir sind jetzt alle schuldenfrei und wissen das zu schätzen. Wir hatten schon Zeiten, in denen einer von uns sogar mehrere Jobs hatte, um alle Kosten decken zu können", erzählt der 47-Jährige. "Jeder kann jetzt sein Haus abbezahlen und dann ist sicher noch ein gemeinsamer Urlaub drin."

Die erste Gewinnklasse war am 8. November mit der unglaublichen Maximalsumme von 120 Millionen Euro bis an den Rand gefüllt. Die höchste Gewinnkategorie verfehlten die Oberfranken ganz knapp, weil sie nur eine Eurozahl richtig getippt hatten.

